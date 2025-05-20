09.30 - TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. (İSTANBUL)
09.30- İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği ve 42 sanığın yargılandığı davanın duruşması İzmir Bayraklı Adliyesi'nde görülecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)
10.00- TÜİK, mart ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ni, nisan ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni, mayıs ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi'ni açıklayacak. (ANKARA)
12.00 - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Kent Lokantası, Çankafe, Oyuncak Kütüphanesi ve İlkbahar Mahallesi Pazar Yeri toplu açılış törenini gerçekleştirecek (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
12.45 - TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
14.00 - Şırnak'ta 4'üncü Uluslararası "Cudi Cup" Tenis Turnuvası, 8 ülkeden 47 sporcu katılımıyla başlıyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ŞIRNAK)
14.00 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, MYK toplantısı sonrasında Parti Genel Merkezi'nde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
14.30 - 16.00 - DEM Parti heyeti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Merkezi'nde, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Yeniden Refah Genel Merkezi'nde görüşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…
Son Dakika › Güncel › TÜSİAD Başkanı Mahkemeye Çıkıyor, İzmir'de Elektrik Kazası Duruşması Başlıyor - Son Dakika
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