Tusk Hükümeti Güvenoyu Aldı - Son Dakika
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Tusk Hükümeti Güvenoyu Aldı

11.06.2025 18:04
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Polonya'da Donald Tusk liderliğindeki koalisyon hükümeti, Sejm'den güvenoyu alarak görevine devam edecek.

Polonya'da Donald Tusk liderliğindeki koalisyon hükümeti, parlamentoda yeniden güvenoyu aldı.

Polonya'da 1 Haziran'daki cumhurbaşkanı seçiminin ardından Başbakan Tusk'un güvenoyu talebi Polonya Parlamentosunun alt kanadı Sejm'de görüşüldü.

Oylama öncesi yaptığı konuşmada milletvekillerinin desteğini talep eden Tusk, "Güvenoyu istiyorum çünkü yönetme ve Polonya'da olup bitenlerin tüm sorumluluğunu üstlenme konusunda yetkimiz olduğuna dair inancım, güvenim ve kesin kanaatim var." dedi.

Tusk, cumhurbaşkanlığı seçim sonucunun, sorumluluk, görev ve yetki kapsamlarını hiçbir şekilde azaltmayacağını belirtti.

Konuşmasında temmuz ayında gerçekleşecek bir kabine revizyonunu da duyuran Tusk, "Sadece isim değişikliğinden bahsetmiyorum, esas olarak hükümet yapısında bir değişiklikten söz ediyorum. Elbette yeni yüzler olacak." diye konuştu.

Konuşmalar ve milletvekillerinin soruları ardından toplam 460 sandalyeli Sejm'de yapılan oylamada 453 vekil oy kullandı.

243 destek oyuyla Tusk ve kabinesi güven tazeledi.

Oylamada 210 vekil "hayır" oyu kullandı.

Tusk, siyasi müttefiki Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski'nin cumhurbaşkanı seçimini Karol Nawrocki'ye karşı kaybetmesinin ardından güvenoyu talep etmişti.

Polonya, cumhurbaşkanını seçmişti

Polonya'da 1 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin çekişmeli ikinci turunda kazanan, oyların yüzde 50,9'unu alan Karol Nawrocki olmuştu. Seçim öncesi anketlerde az farkla önde gösterilen Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski ise yüzde 49,1'de kalmıştı.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu, Polonya'da Başbakan Donald Tusk hükümeti ile muhalefet arasında, özellikle Avrupa Birliği (AB) ilişkileri, yargı reformları, kürtaj yasaları ve Rusya- Ukrayna Savaşı gibi konularda yaşanan çekişmelerin gölgesinde yapılmıştı.

Siyasi analistler, AB'ye mesafeli yaklaşımıyla bilinen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarından esinlenen Nawrocki'nin cumhurbaşkanlığı döneminde veto yetkileriyle Tusk liderliğindeki koalisyon hükümetini zorlayabileceğini belirtiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tusk Hükümeti Güvenoyu Aldı - Son Dakika

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