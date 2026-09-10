Tusk, Ukrayna sınır kapısına yönelik tehdidin önlendiğini duyurdu - Son Dakika
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Tusk, Ukrayna sınır kapısına yönelik tehdidin önlendiğini duyurdu

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Polonya Başbakanı Donald Tusk, Polonyalı ve Ukraynalı yetkililerin işbirliğiyle dün gece bir sınır kapısına yönelik "doğrudan tehdidin" önlendiğini bildirdi. Tusk, Rusya'nın Moldova'da benzer provokatif saldırılar düzenlediğini belirterek Polonya'nın sabotaj dahil daha fazla provokasyona hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ukrayna sınırındaki bir kapıya yönelik "doğrudan tehdidin" dün engellendiğini bildirdi.

Polonya basınındaki haberlere göre, Başbakan Tusk, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da Macaristan, Çekya, Slovakya ve İrlanda başbakanlarıyla düzenledikleri ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tusk, Polonyalı ile Ukraynalı yetkililer arasındaki işbirliği sayesinde dün gece "bir sınır kapısına yönelik doğrudan tehdidin" önlendiğini belirtti.

Rusya'nın Moldova'da sınır kapılarına yönelik provokatif saldırılara başvurduğunu savunan Tusk, "Polonya dahil diğer ülkelerde de Ukrayna ile sınır kapılarını hedef alan benzer eylemler bekliyoruz." dedi.

Tusk, dün gece bunun "ön gösterimi"ni yaşadıklarını ifade eden Tusk, Polonya'nın sabotaj eylemleri de dahil olmak üzere daha fazla provokasyona hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Gece yaşanan tehdidin niteliğine veya hangi sınır kapısının söz konusu olduğuna ilişkin ayrıntı vermeyen Tusk, "Polonya ve Avrupa'nın tamamı, yalnızca Rusya-Ukrayna cephesindeki durum açısından değil, Avrupa Birliği'nin doğu kanadı açısından da farklı senaryolara hazırlıklı olmalı." diye konuştu.

Tusk ayrıca önümüzdeki aylarda yaşanabilecek gelişmelere ilişkin doğrudan ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe'ten "oldukça kesin bir rapor" aldığını vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tusk, Ukrayna sınır kapısına yönelik tehdidin önlendiğini duyurdu - Son Dakika

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