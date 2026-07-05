PARİS, 5 Temmuz (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "Tutankamon - Mezarı ve Hazineleri" sergisi ziyaretçilerini ağırlıyor.
3 Temmuz'dan 6 Eylül'e kadar sürecek olan sergide, bilimsel yöntemlerle antik Mısır firavunu Tutankamon'un mezarının keşfini yeniden canlandıran 1000'den fazla replika yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Tutankamon Sergisi Paris'te - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?