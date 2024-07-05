Tutar Apartmanı Davası: Firari Sanığın Durumu Sorulacak

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HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Adana'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan, 63 kişinin yaşamını yitirdiği Tutar Apartmanı davasının dördüncü duruşmasında, C Blok'un firari teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya'nın 22 yıl 6 aya kadar hapisle yargılandığı davanın duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, Karadağ adli makamlarınca yakalanan ve Türkiye'ye iade işlemleri süren sanık Akkaya'nın hukuki akıbetinin ilgili birimlere sorulmasına karar verip duruşmayı erteledi.

Adana'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 63 kişiye mezar olan "Tutar Apartmanı" davasının dördüncü duruşması görüldü. Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tanıklar, müştekiler ve avukatları katıldı. Duruşmada söz alan müştekilerin ilk beyanları "kolon kesme" iddiaları oldu. Müştekiler kolon kesme iddialarını bilirkişi raporunun da desteklediğini ve iki şahsın kolon kestiği iddialarından dolayı tutuklu olduğunu hatırlattı.

"Belediyedeki kişiler bana 'bu adamla uğraşma' dediler…"

Apartmanda kardeşinin ikamet ettiğini belirten Y.Ö., "Kardeşimin bana anlattığına göre; 'Kolon kesen kişilerin B.B. ve babası O.B. olduğunu duydum. Bina da benim kardeşim ve eşi oturuyordu. Tadilatı yaptıran B.B. bana silah gösterdi ve beni tehdit etti. Ben de belediyeye bu durumu şikayet etmeye gittim. Belediyedeki kişiler de bana 'bu adamla uğraşma' dediler.' Sorumluların cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

Müştekilerin ardından tanıklar dinlenildi. Kolon kesildiği belirtilen dubleks dükkanı aldığını belirten tanık mahkemeye o dönem aldığı eksper raporunu sundu. Dubleks dükkanı alan tanıklar, dükkanı satın aldığı tutuklu şahısların tadilat izni aldıklarını beyan ettiklerini, belediyeye gittiklerinde ise tadilat iznini gördüklerini ancak belediyenin evrakı teslim etmediğini belirtti.

Duruşmada söz alan müşteki avukatı Ümit Büyükdağ, "4 bloktan sadece birinin yıkılması bize bir şeyler anlatıyor. C bloğunun yıkılmasının ayırt edici özelliklerinden biri zemin katta yapılan kolon kesme ve tadilat olayıdır. Aynı zamanda beton kalitesi de düşük. Basit bir tadilat iki günde biter ve bütün siteye rahatsızlık vermez. Keza bilirkişi raporu da bu yönde. Bu durum kısa kolona yol açmış ve binanın yıkılmasına sebep olmuştur" dedi.

"Son kez boş sanık koltuklarına bakıyoruzdur diye umuyorum"

Tutar Apartmanı'nda yakınını kaybeden müşteki avukatı Gülsüm Özdoğru ise "17 aydır biz sadece nefes alıp veriyoruz. Etkin soruşturma istedik, adil yargılanma dedik. Kolonu kesenlere takipsizlik verildi. Defalarca takipsizliğe itiraz ettik. Savcılık hiçbir şey yapmadı. Bilirkişi raporu geldikten sonra nihayet ifadeler alındı. Son kez boş sanık koltuklarına bakıyoruzdur diye umuyorum" diye konuştu.

Müşteki avukatları, sanık Cüneyt Akkaya'dan şikayetçi olduklarını belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı da sanık hakkında çıkarılan kırmızı bülten infazının beklenmesi ve eksikliklerin giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, Karadağ adli makamlarınca yakalanan ve Türkiye'ye iade işlemleri süren sanık Akkaya'nın hukuki akıbetinin ilgili birimlere sorulmasına karar verdi. Öte yandan Çukurova Belediyesi'ne teknik inceleme yapılmasına ve Çukurova Belediyesi'nde bu tadilatları denetlemeyenlerin tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Duruşma 22 Kasım 2024'e ertelendi.