Tutuklanan Mehmet Emin Korkmaz'a 5 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tutuklanan Mehmet Emin Korkmaz'a 5 Yıl Hapis İstemi

27.02.2026 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mehmet Emin Korkmaz, Mihalgazi Belediye Başkanı'na yönelik hakaret ve tahrik suçlamasıyla tutuklandı.

ESKİŞEHİR'de Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'ü, giydiği geleneksel kıyafetleri üzerinden hedef alan paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Mehmet Emin Korkmaz hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, kente atanan Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'ı ziyaret etti. Ziyarete ilişkin fotoğraflar da sanal medyadan paylaşıldı. Mehmet Emin Korkmaz, Güneş hakkında giydiği geleneksel kıyafetlere yönelik sanal medyada paylaşımlarda bulundu. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Korkmaz hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' iddiasıyla soruşturma başlatıp, gözaltı kararı verdi. Erzurum'da gözaltına alınan Korkmaz, SEGBİS yöntemiyle bağlandığı Eskişehir Adliyesi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu sanık Mehmet Emin Korkmaz hakkındaki soruşturmasını tamamlayıp, Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkemece kabul edilen iddianamede Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e yönelik giydiği geleneksel kıyafetleri üzerinden hedef alan paylaşımlarda bulunan Mehmet Emin Korkmaz hakkında 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ayrıca, iddianamede hakkında toplamda 5 yıla kadar hapis istenen Mehmet Emin Korkmaz'ın paylaşımının yapıldığı gün, hesabının çalındığını ve kendisine ait olmadığını söylediği belirtildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin incelemesinde ise Mehmet Emin Korkmaz'ın paylaşımı kendi cep telefonu tarayıcısından girip yaptığının tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Öte yandan Mehmet Emin Korkmaz'ın 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan Erzurum 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nden 11 ay 20 gün hapis cezası aldığı ve hükmün açıklanmasından geri bırakıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Mehmet Emin Korkmaz, Yerel Haberler, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tutuklanan Mehmet Emin Korkmaz'a 5 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Instagram’da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek Instagram'da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek
Uludağ’daki yangın faciasında tutuklu sanıklar için ev hapsi kararı Uludağ'daki yangın faciasında tutuklu sanıklar için ev hapsi kararı
Bakan Göktaş’tan çocuklarla duygulandıran “Kabe’de Hacılar“ paylaşımı Bakan Göktaş'tan çocuklarla duygulandıran "Kabe'de Hacılar" paylaşımı
Bakan Gürlek açıkladı: Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede yeni adım Bakan Gürlek açıkladı: Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede yeni adım
Oyunculuğu bırakıp EYT’li olmuştu Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı Oyunculuğu bırakıp EYT'li olmuştu! Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı
’’Hu Der Hacılar’’ dünyayı kasıp kavuruyor: ABD’li işçiler bile eşlik etti ''Hu Der Hacılar'' dünyayı kasıp kavuruyor: ABD'li işçiler bile eşlik etti

17:05
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
16:16
Samsunspor’un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
15:55
ABD’nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
15:52
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza Skuter silah sayıldı
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı
14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 17:44:30. #7.11#
SON DAKİKA: Tutuklanan Mehmet Emin Korkmaz'a 5 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.