Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı "rüşvet" soruşturması kapsamında, 5 Temmuz'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan, ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek cezaevinde yeniden rahatsızlandı.
Muhittin Böcek, bulunduğu Döşemealtı Yüksek Güvenlikli İnfaz Kurumu'nun revirine başvurdu. Revirdeki değerlendirmenin ardından Muhittin Böcek, cezaevi aracıyla Antalya Şehir Hastanesi'ne getirildi. Hastanede güvenlik önlemleri alındı.
Muhittin Böcek, 14 Temmuz'da da rahatsızlanmış, hastanedeki tedavisinin ardından yeniden cezaevine götürülmüştü.
Son Dakika › Güncel › Tutuklanan Muhittin Böcek bir kez daha hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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