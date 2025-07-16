Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevinden uzaklaştırıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Şile Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmada Belediye Başkanı Özgür Kabadayı dahil 5 şüpheli "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "rüşvet" ve suçlarından tutuklanmıştı. Kabadayı'nın cezaevine girmesinin ardından İçişleri Bakanlığı görevden aldı.

"GEÇİCİ TEDBİR OLARAK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI"

İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Rüşvet Almak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 14.07.2025 tarih ve 2025/824 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır." denildi.

İçişleri Bakanlığı'nın bu kararının ardından önümüzdeki günlerde belediye meclisinde Başkanvekili seçilecek.

ŞİLE BELEDİYESİ OPERASYONUNDA 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturmada Belediye Başkanı Kabadayı ile şüpheliler Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklandı.

Hakimlik, diğer şüpheli Aslı Kotan'ın ise imza şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

ŞÜPHELİ AVUKAT SUÇÜSTÜ YAKALANMIŞTI

Öte yandan tanık beyanları doğrultusunda yapılan çalışmalarda, Belediye içerisinde Başkan, Başkan Yardımcısı ve Hukuk İşleri Sorumlusunun da aralarında bulunduğu şüphelilerin, 'başkanın ricası', 'yardım' ve benzeri ifadelerle planlı bir şekilde rüşvet talep ettikleri ve aldıkları kaydedildi.

Şile Belediyesinde hukuk işlerinden sorumlu şüpheli avukat Ali Şafak, iddiaya göre yapı ruhsatlarının verilmesi karşılığında istenen 20 bin euroyu rüşvet alırken yakalandı. O anlara dair ortaya çıkan görüntülere rüşvet konuşmaları da yansıdı.