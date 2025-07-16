Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevinden uzaklaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevinden uzaklaştırıldı

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevinden uzaklaştırıldı
16.07.2025 10:53  Güncelleme: 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve usulsüzlük soruşturmasında tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırıldı. Kabadayı yerine önümüzdeki günlerde belediye meclisinde Başkanvekili seçilecek.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Şile Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmada Belediye Başkanı Özgür Kabadayı dahil 5 şüpheli "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "rüşvet" ve suçlarından tutuklanmıştı. Kabadayı'nın cezaevine girmesinin ardından İçişleri Bakanlığı görevden aldı.

"GEÇİCİ TEDBİR OLARAK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI"

İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Rüşvet Almak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 14.07.2025 tarih ve 2025/824 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır." denildi.

İçişleri Bakanlığı'nın bu kararının ardından önümüzdeki günlerde belediye meclisinde Başkanvekili seçilecek.

ŞİLE BELEDİYESİ OPERASYONUNDA 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturmada Belediye Başkanı Kabadayı ile şüpheliler Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklandı.

Hakimlik, diğer şüpheli Aslı Kotan'ın ise imza şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevinden uzaklaştırıldı

ŞÜPHELİ AVUKAT SUÇÜSTÜ YAKALANMIŞTI

Öte yandan tanık beyanları doğrultusunda yapılan çalışmalarda, Belediye içerisinde Başkan, Başkan Yardımcısı ve Hukuk İşleri Sorumlusunun da aralarında bulunduğu şüphelilerin, 'başkanın ricası', 'yardım' ve benzeri ifadelerle planlı bir şekilde rüşvet talep ettikleri ve aldıkları kaydedildi.

Şile Belediyesinde hukuk işlerinden sorumlu şüpheli avukat Ali Şafak, iddiaya göre yapı ruhsatlarının verilmesi karşılığında istenen 20 bin euroyu rüşvet alırken yakalandı. O anlara dair ortaya çıkan görüntülere rüşvet konuşmaları da yansıdı.

İçişleri Bakanlığı, Özgür Kabadayı, İstanbul, Güncel, Şile, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevinden uzaklaştırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 205622:
    seçim de de halk uzaklastiracak sizi bunun sanu yok ne kadar kivirirsaniz kıvırın saltanatın son zamanları artik 24 4 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    AKP kaybettigi belediyelerden intikam aliyor 8 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda
15 Temmuz’da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş’ın yeni mesleği şaşırttı 15 Temmuz'da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş'ın yeni mesleği şaşırttı
Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen fenomen son yolculuğuna uğurlandı Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen fenomen son yolculuğuna uğurlandı
Bariyer motordan girdi, bagajdan çıktı: 2 kişi hayatını kaybetti Bariyer motordan girdi, bagajdan çıktı: 2 kişi hayatını kaybetti
İstanbul’da kimyasal alarm Bodrumda 5 kişi zehirlendi, müdahale ekibi de çıkamadı İstanbul'da kimyasal alarm! Bodrumda 5 kişi zehirlendi, müdahale ekibi de çıkamadı
Türkiye’nin Oscar adayı belli oldu: ’Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri’ Türkiye'nin Oscar adayı belli oldu: 'Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri'
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
İstanbul’da ’Casperlar’ operasyonu: 70 tutuklama İstanbul'da 'Casperlar' operasyonu: 70 tutuklama
Denize giren kazlar CİMER’e şikayet edildi, kümese kapatılınca 8’i öldü Denize giren kazlar CİMER'e şikayet edildi, kümese kapatılınca 8'i öldü
114 yaşındaki efsane maratoncu feci kazada hayatını kaybetti 114 yaşındaki efsane maratoncu feci kazada hayatını kaybetti
Bir tomar parayı eline alan turist Karadenizli kadınla dalga geçti Bir tomar parayı eline alan turist Karadenizli kadınla dalga geçti

11:57
DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz ile görüştü: Süreçte komisyon aşamasına geçildi
DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz ile görüştü: Süreçte komisyon aşamasına geçildi
11:35
Ayşe Tokyaz’ın cesedinin bavulla taşındığı anlar ortaya çıktı İşte caninin ilk ifadesi
Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bavulla taşındığı anlar ortaya çıktı! İşte caninin ilk ifadesi
10:46
BAE Devlet Başkanı El Nahyan Türkiye’ye geliyor Çok sayıda anlaşma imzalanacak
BAE Devlet Başkanı El Nahyan Türkiye'ye geliyor! Çok sayıda anlaşma imzalanacak
18:11
15 Temmuz şehitleri anısına 253 tekne boğazdan geçti
15 Temmuz şehitleri anısına 253 tekne boğazdan geçti
18:05
Trump’ın Ukrayna’ya silah desteği sözlerine Kremlin’den ilk yanıt
Trump'ın Ukrayna'ya silah desteği sözlerine Kremlin'den ilk yanıt
17:40
Erdoğan, Bahçeli ve Destici Meclis’te bir arada
Erdoğan, Bahçeli ve Destici Meclis'te bir arada
17:27
3 ilde orman yangını Alevlerin ulaştığı çok sayıda mahalle boşaltılıyor
3 ilde orman yangını! Alevlerin ulaştığı çok sayıda mahalle boşaltılıyor
17:27
Erzurum’da çocuklar boş arazide el bombası buldu
Erzurum'da çocuklar boş arazide el bombası buldu
17:18
TBMM’deki 15 Temmuz anma programına Tansu Çiller de katıldı
TBMM'deki 15 Temmuz anma programına Tansu Çiller de katıldı
16:30
İspanya hükümeti Lamine Yamal’ın skandal doğum günü partisi için soruşturma başlattı
İspanya hükümeti Lamine Yamal'ın skandal doğum günü partisi için soruşturma başlattı
16:28
Küçükçekmece’de uzun namlulu silahlarla saldırı: 2 yaralı
Küçükçekmece'de uzun namlulu silahlarla saldırı: 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2025 12:24:55. #7.13#
SON DAKİKA: Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevinden uzaklaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.