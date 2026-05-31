Avcılar Belediye Başkanı Çaykara'dan, Tutukluğunun 1'inci Yılında Açıklama:  Biliyorum; Bu Hasret Bitecek - Son Dakika
Avcılar Belediye Başkanı Çaykara'dan, Tutukluğunun 1'inci Yılında Açıklama:  Biliyorum; Bu Hasret Bitecek

31.05.2026 13:04  Güncelleme: 14:13
Görevden uzaklaştırılan tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, tutukluluğunun 1. yılında yayımladığı videolu mesajda Avcılar sakinlerine seslenerek hasretin biteceğini ve yeniden bir araya geleceklerini söyledi.

(ANKARA) - Görevden uzaklaştırılan tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, tutukluluğunun 1'inci yılı nedeniyle yayımladığı videolu mesajında Avcılar ilçesi sakinlerine seslenerek, "Yüreğim, aklım, dualarım her zamankinden daha fazla Avcılar'da… Biliyorum; bu hasret bitecek. Yine aynı sokaklarda yan yana yürüyüp, aynı umutla birbirimize sarılacağız" dedi.

Görevden uzaklaştırılan tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, tutukluluğunun 1'inci yılı nedeniyle sosyal medya hesabından videolu mesaj yayımladı. Videoda Çaykara'nın görev süresi boyunca Avcılar sakinleriyle bir araya geldiği anlara yer verildi. Çaykara, şunları kaydetti:

"Silivri'de 1. yıl… Tam 365 gündür eşimden, ailemden, dostlarımdan uzağım... Avcılar'ın o güzel annelerinin duasından, amcalarının samimi selamından uzağım. Her karşılaştığımızda 'Utku Abi' diyerek boynuma sarılan çocuklarımızın neşesinden uzağım. Ama mesafeler ne sevgiyi azaltabiliyor ne de kalpten kurduğumuz bağı koparabiliyor. Çünkü ben bugün de kendimi sizlere ait hissediyorum. Yüreğim, aklım, dualarım her zamankinden daha fazla Avcılar'da… Biliyorum; bu hasret bitecek. Yine aynı sokaklarda yan yana yürüyüp, aynı umutla birbirimize sarılacağız."

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 14:13:58.
