Ömer Günel, Ferdi Zenginoğlu\'nun mektubunun orijinalini sosyal medya hesabından paylaştı

(AYDIN)- Tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Ferdi Zenginoğlu'nun kendisine gönderdiğini mektubun orijinal sayfaları ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusu dilekçesini paylaşarak, "Mektubun varlığı ve hukuki şikayet süreci konusunda kamuoyunu yanıltmaya çalışanların bir kez daha kime, ne için hizmet ettiğini çok yakında göreceğiz" dedi.

Tutuklu Kuşadası Belediyesi Başkanı Ömer Günel, sosyal medya hesabında Ferdi Zenginoğlu'nun kendisine gönderdiği mektubun orijinal sayfaları ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru dilekçesini paylaşarak, "Ferdi Zenginoğlu'nun şahsıma gönderdiği tehdit ve iftira mektubunun incelenmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduk. Mektubun varlığı ve hukuki şikayet süreci konusunda kamuoyunu yanıltmaya çalışanların bir kez daha kime, ne için hizmet ettiğini çok yakında göreceğiz. Adaletin, gerçekler ışığında er ya da geç yerini bulacağına inancımı sürdürüyor; iftiralarla tutsak edilen arkadaşlarımın da bir an önce özgürlüklerine kavuşturulmalarını bekliyorum" ifadelerini kullandı.