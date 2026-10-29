Tutuklu İBB Başkanı İmamoğlu\'nun aday ofisi 29 Ekim için Atatürk\'lü video paylaştı

(İSTANBUL) - Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir video yayımlandı. Paylaşımda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez" sözlerine yer verildi.

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı ve video paylaştı.

Paylaşılan videoda, dağlık bir arazide yürüyen Mustafa Kemal Atatürk'ü temsil eden bir karakter ile küçük bir çocuğun canlandırıldığı sahnelere yer verildi.

Videoda, memleketin her yanının işgal altında olduğu, Mustafa Kemal için idam kararı verildiği sözler eşliğinde yürüyen Atatürk'ün, yanında bulunan çocuğun, "Başarabilecek miyiz Paşam?" sorusu üzerine verdiği, "Gidip Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez" sözleri canlandırıldı.

Paylaşım, "Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!" mesajıyla tamamlandı.