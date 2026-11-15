Tutuklu İmamoğlu, KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümünü mesajla kutladı - Son Dakika
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Tutuklu İmamoğlu, KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümünü mesajla kutladı

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Tutuklu İmamoğlu, KKTC\'nin 43. kuruluş yıl dönümünü mesajla kutladı
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Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 43. yıl dönümünü kutladı. İmamoğlu'nun KKTC'ye barış, huzur ve refah dilediği mesajı, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

(ANKARA) - Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 43. yıl dönümünü kutladı. İmamoğlu, KKTC'ye barış, huzur ve refah dolu yıllar diledi.

İmamoğlu'nun mesajı, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 43. yıl dönümünü kutluyor, verilen mücadelede emeği geçen herkesi saygıyla anıyorum. KKTC'ye barış, huzur ve refah dolu nice yıllar diliyorum."

Kaynak: ANKA
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