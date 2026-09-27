88 gündür tutuklu olan Deniz Göktaş'tan duruşma öncesi mesaj: Araba kornasını özlemiş miyim bakalım - Son Dakika
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88 gündür tutuklu olan Deniz Göktaş'tan duruşma öncesi mesaj: Araba kornasını özlemiş miyim bakalım

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88 gündür tutuklu olan Deniz Göktaş\'tan duruşma öncesi mesaj: Araba kornasını özlemiş miyim bakalım
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Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan komedyen İmran Deniz Göktaş, 28 Eylül Pazartesi saat 10.00'da Çağlayan Adliyesi'nde görülecek duruşması öncesinde sosyal medyadan seslendi. 'Ölü Deniz' gösterisi nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile suçu ve suçluyu övme suçlamalarıyla yargılanacak olan Göktaş, cezaevinde müziğe hasret kaldığını ve Türkçe pop dinlemeye başladığını anlattı.

(İSTANBUL) - 

Komedyen İmran Deniz Göktaş, "Ölü Deniz" adlı gösterisindeki ifadeleri nedeniyle hakkında açılan dava kapsamında yarın Çağlayan Adliyesi'nde hakim karşısına çıkacağını duyurdu. Tutuklu bulunan Göktaş, "88 gün sonra ilk kez kelepçeleneceğim ve araba kornası duyacağım. Kelepçeyi özlemediğim kesin, bakalım araba kornasını özlemiş miyim? İyiyim" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, komedyen İmran Deniz Göktaş'ın "Ölü Deniz" adlı gösterisindeki ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ile "suçu ve suçluyu övme" suçlarından dava açmıştı. 

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın Çağlayan Adliyesi'nde hakim karşısına çıkacağını duyurdu. Göktaş, paylaşımında şunları kaydetti:

KARATEPE CEZAEVİNDEN SELAM

"Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'ndan selamlar.

Yarın, 28 Eylül Pazartesi, Çağlayan Adliyesi'nde saat 10.00'da duruşmam var. 88 gün sonra ilk kez kelepçeleneceğim ve araba kornası duyacağım. Kelepçeyi özlemediğim kesin, bakalım araba kornasını özlemiş miyim? İyiyim. Güneş olmadan da yaşanıyormuş, güneş abartılmış bir balonmuş.

Biraz da cezaevinden havadisler: Sınıf atlama heyecanı var Karatepe'de mahallemize 2 özel jeti olan komşu taşındı. Herkes bir gecede radikal seviyede artan refah seviyesine uygun davranmaya çalışıyor. Ben de buna uygun olarak bu tweette 'zengin derdi' sayılacak bir konu seçtim: Cezaevi ve müzik.

KUYU TİPİNİN TEK İYİ YANI AKUSTİĞİ OLABİLİR

'Müziksiz yaşayamam' tipi bir insan hiç olmadım, hatta epey de yaşarım ama 'müziksiz 88 gün yaşayamam' tipi bir insanmışım meğer. Rüyalarımdan birinde, tahliye olduğumu fark edince hemen Peyk açıyordum ama Peyk olmayan bir şey çalıyordu. Radyo ve Dream Türk var ama hep Peyk olmayan bir şey çalıyor.

Şimdi övmeye çekiniyorum; TRT 2'yi övdüm, son 1 aydır yok. Radyo 3 sağolsun, Gojira çaldı 1 saat. Böyle mucizevi anlar dışında pek seçenek yok. Bu yüzden bu yaşa kadar ergen inadıyla taşıdığım Türkçe pop alerjimi aşmam gerekti. Bu hafta savunmama hazırlanırken 24 saat boyunca Dream Türk açıktı. Sadece yan komşum Haluk Levent, Mamak Türküsü ya da Haziran'da Ölmek Zor çaldığında TV'yi kapatıp avluya çıkıyorum. Kuyu tipinin tek iyi yanı akustiği olabilir.

24 saat Dream Türk izlerseniz 4 kere Ezhel'i görebiliyorsunuz, özledik. Onun dışında Türkçe pop. Girl Band, Boy Band ve Karışık Band salgını var, herkes dikkatli olsun. Kalabalık ortamlara girmeyin, aniden bir koreografinin parçası olabilirsiniz. Favorilerim: Eypio & Sibel Can – Kıyamam, Mabel Matiz – Umrumdışı. Hücremde Mabel Matiz'in 'Ben büyüttüm boy boy' dansını yaparken infaz koruma memuruna yakalandım. Bir kere de derbi günü MasterChef izlerken yakalanmıştım, iki etti.

PAYLAŞIMINI RAP İLE BİTİRDİ

Savunma öncesi gündemden uzaklaşmak için seçtiğim bu yumuşak konuyu burada yazdığım bir rap ile bitireyim. Sabah 9'da ekmek dağıtımı oluyor. Haftada birkaç gün de ekmekle birlikte poğaça veriliyor ve kruvasan neşesi yaşanıyor. O günler önce koridorda servis tezgahının tekerleğinden çıkan sesler yankılanıyor. Sonra dağıtımı yapan memur bozacı gibi bir nağmeyle bağırıyor: 'Ekmek ve poğaçaaaa'

(Fuat Ergin tarzı bir flow'la)

Ekmek ve poğaça

Vaktimiz bolca

Cicibebe olmasa

Halimiz n'olcak

Menü ful carbo

Ne peynir ne yarım kadeh Doluca

Haluk, Cem, Özkan, ben

D Blok dört yapraklı yonca

Görüşmek üzere."

Kaynak: ANKA
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