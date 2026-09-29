Tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş, tahliye edilen Göktaş'a mesaj gönderdi - Son Dakika
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Tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş, tahliye edilen Göktaş'a mesaj gönderdi

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Tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş, tahliye edilen Göktaş\'a mesaj gönderdi
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Tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, tahliye edilen komedyen Deniz Göktaş'a sosyal medya hesabından seslendi. Dedetaş mesajında, "Beraber bir arada dönme hayalini, bugün haberlerde senden duymak beni çok duygulandırdı ve sevinçten ağlattı" ifadelerine yer verdi.

(İSTANBUL) - Tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, tahliye edilen komedyen Deniz Göktaş'a mesaj gönderdi. Dedetaş, "Beraber bir arada dönme hayalini, bugün haberlerde senden duymak beni çok duygulandırdı ve sevinçten ağlattı" dedi.

Dedetaş, tahliye edilen komedyen Deniz Göktaş'a için sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Deniz Göktaş, Öncelikle tahliyene çok çok sevindim. Beraber bir arada dönme hayalini, bugün haberlerde senden duymak beni çok duygulandırdı ve sevinçten ağlattı. Şuna güveniyorum; 'Ekmeğin yanında gelen poğaça'nın yarattığı duyguyu anlayacak sayılı kişilerden biriyim. Özgür günlerde, bunun muhabbetini yapmak istersen ki; ben çok isterim şimdiden söyleyeyim. Sevgi ve selamlarımla."

Kaynak: ANKA
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