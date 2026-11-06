TÜYEK'in İstanbul'daki sempozyumunda 21 ülkeden 155 uzman yazma mushafları ele alacak

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK) tarafından gerçekleştirilecek "Uluslararası Yazma Mushaflar Sempozyumu", 11-13 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek.

Uluslararası akademik buluşmada, 21 ülkeden 155 uzman ve araştırmacı, Kur'an-ı Kerim'in yazma nüshalarını tarih, sanat, hat, yazım geleneği, korunma ve restorasyon gibi farklı yönleriyle ele alacak.

Sempozyumun açılışı, 11 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda yapılacak. Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilecek oturumda, 13. Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç, Irak Camiatü Tikrit'ten Ghanim Qadduri al-Hamed ve Rusya'daki Büyük Petro Antropoloji ve Etnografya Müzesi'nden Efim A. Rezvan konuşmacı olarak yer alacak.

Rami Kütüphanesi'nde 12-13 Kasım'da devam edecek sempozyumda, farklı başlıklarda çok sayıda bilimsel oturum düzenlenecek. Erken dönem mushafların tarihi, yazma nüshaların tarihlendirilmesi, yazım ve imla özellikleri, hat sanatı, tezhip ve cilt bezemeleri, mushafların coğrafyalar arasındaki dolaşımı ve koleksiyonların oluşumu ele alınacak konular arasında bulunuyor.

Katar, Almanya, Fransa, Rusya, İran, Irak, Özbekistan, Endonezya, Pakistan ve ABD başta olmak üzere farklı ülkelerden akademisyenlerin katkı sunacağı buluşmada Osmanlı döneminde mushaf yazım geleneği, farklı coğrafyalardaki yazma mushaf örnekleri, kadın hattatlar, vakıf kayıtları, mushafların siyasi ve kültürel dolaşımı ile yazma eserlerin mülkiyet ve aidiyet süreçlerine ilişkin araştırmalar da sunulacak.

Programda mushafların dijital ortamda incelenmesi, yapay zeka destekli analiz yöntemleri, veri tabanları, dijital müzecilik ve önleyici konservasyon sistemleri üzerine de araştırmalar aktarılacak. Ayrıca yazma mushaflarda sahteciliğin incelenmesi ile eserlerin korunmasına yönelik çalışmalar da programda yer alacak.

Etkinlik kapsamında 12 Kasım'da bir mushaf sergisinin açılışı gerçekleştirilecek. Aynı gün TÜYEK Kitap Şifahanesi atölyeleri ziyaret edilerek yazma mushaflar üzerinde uygulanan konservasyon ve restorasyon çalışmaları hakkında sunum yapılacak.

13 Kasım'da gerçekleştirilecek değerlendirme oturumunun ardından sempozyum, Rami Kütüphanesi'ndeki kapanış oturumuyla sona erecek.