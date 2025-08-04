Tuz Festivalinde Futbol Turnuvası Başladı

Çankırı'da, 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında düzenlenen futbol turnuvası, tuzdan yapılan sahada oynanan maçla başladı.

Çankırı Belediyesi tarafından 15-17 Ağustos'ta gerçekleştirilecek "4. Uluslararası Çankırı Tuz Festivali" kapsamında, İsmet İnönü Ortaokulu bahçesinde oluşturulan alanda, zemin tuzla kaplanarak voleybol, futbol ve survivor sahası oluşturuldu.

Turnuvalar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açılış töreninde konuşan Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Uluslararası Çankırı Tuz Festivali kapsamında gerçekleştirilen tuz spor müsabakalarının açılışında vatandaşlarla olmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duyduğunu söyledi.

Tuzun, Çankırı için önemli ve tescilli bir miras olduğunu belirten Esen, "Kaya tuzunun üzerinde gerçekleştirdiğimiz ve ülkemizde çok ses getiren tuz spor müsabakalarımız sadece bir yarışma değil, aynı zamanda dostluğun, fair play ruhunun, Çankırı ve Çankırılının enerjisinin sahada parladığı bir spor şölenidir." dedi.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, tuz etkinliklerine 4 kategoride 932 sporcunun katıldığını söyledi.

Bu organizasyonun sadece yeteneklerin sergilendiği bir yer olmadığını aktaran Esen, şu ifadeleri kullandı:

"Aynı zamanda dayanışma, mücadele, centilmenlik gibi değerlerimizi de sergileme fırsatıdır. Burada kazanmak kadar paylaşmak ve birlikte eğlenmek çok önemlidir. Tuzda spor ile farkımızı ortaya koyduk; sadece tuzun değil, sporun da başkenti olduğumuzu gösterdik. Tüm çabamız, Çankırı'yı hak ettiği noktalara taşıyabilmek içindir."

Vali Mustafa Fırat Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş'ın da yer aldığı gösteri maçının başlama vuruşunu eski milli futbolcu Ümit Karan yaptı.

Ümit Karan, maçın ardından yaptığı açıklamada, tuzda oynamanın farklı olduğunu belirtti.

Güzel bir festival beklediğini aktaran Karan, "Gençlerimizi her sene spora yöneltmeye çalışıyorlar. Belediye ve valilikle beraber önemli işler yapıyorlar, gerçekten yürekten kutluyorum. Tuzda oynamak imkansız gibi bir şey, yani topu ayarlayamıyorsun ama keyifli. Her sene oynayacağım." dedi.