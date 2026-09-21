Tuzcu, Kore otomotiv heyetiyle Türkiye\'deki yatırım ve ihracatı görüştü

(ANKARA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Kore Otomobil Üreticileri Derneği Başkan Yardımcısı Dongwook Kim ve Hyundai Motor Grubu temsilcilerinden oluşan heyetle görüştü. Görüşmede, Türkiye'de yatırımların güçlendirilmesi, üretim ve ihracat kapasitesinin artırılması ile yeni pazarlara erişim imkanları ele alındı.

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: