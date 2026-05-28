Tuzla Aslan Park'ta İkiz Aslan Yavruları Dünyaya Geldi

Tuzla'daki Aslan Park'ta dünyaya gelen ikiz aslan yavruları ile ViaSea Akvaryum'da koruma altında büyütülen 6 Nil timsahı yavrusu, bakım süreçlerinin ardından ziyaretçilerle buluştu.

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan çok sayıda aslan ve kaplan gibi kedigillere ev sahipliği yapan Aslan Park'ta barınan 5 yaşındaki dişi Afrika aslanı Masha ile 19 yaşındaki erkek aslan Poseidon çiftleştirildi.

Bu birlikteliğin ardından gebe kaldığı belirlenen Masha, veteriner hekim ve hayvan bakım uzmanları tarafından yakın takibe alındı.

Her gün parkta ziyaretçilerini karşılayan Masha, 3,5 aylık hamilelik sürecinin ardından bulunduğu bölmenin arkasına alındı. Masha, doğal doğum gerçekleştirmesi için güvenlik kameralarıyla izlendi, daha önceki iki doğumunda yavrularını dışladığı için davranışlarına dikkat edildi.

Başarılı şekilde biri erkek, biri dişi ikiz doğumu yapan Masha'nın yavrularını temizlediği ve emzirdiği anlaşılınca park ekibi herhangi bir müdahalede bulunmadı.

Şu anda 3,5 aylık olan ve isimleri parkın sosyal medya hesabındaki oylamadan sonra belirlenecek ikizler, bütün gün anneleriyle aynı bölmede oyun oynayıp uyuyarak vakit geçiriyor.

Anne sütüyle beslenmeye devam eden yavrulara belirli aralıklarla et de veriliyor. Yavrular, şimdilik baba Poseidon'dan ayrı tutuluyor.

Sevimlilikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çeken ve sıkça fotoğraflanan yavrular, 6 aylık olunca uzman gözetiminde babalarıyla tanışacak.

"Erkek yavru kuzu gibi ama dişi çok yaramaz"

Parkın sorumlu veteriner hekimi Yücel Yılmaz, AA muhabirine, yavruların şu anda annelerinin gözetiminde büyüdüklerini söyledi.

Yavruların 8 aylık olana kadar anne sütüyle beslenmelerine devam edileceğini, ek gıda olarak et verildiğini belirten Yılmaz, "Anne de baba da Afrika aslanı. Afrika aslanları ortalama 12-14 yıl yaşıyorlar. Bizim babamız bu ömrü biraz geçmiş, yaşlı bir baba. Aslanlar, doğal tehlikelerle karşılaşmadıkları, aç kalmadıkları ve tedavi edilebildikleri için hayvanat bahçelerinde doğal yaşam sürelerinden yaklaşık yüzde 30 daha uzun yaşayabiliyorlar. Bu ailemiz, burada büyümeye devam edecek." dedi.

Yılmaz, Masha'nın 3. kez doğum yaptığını dile getirerek, "Masha, ilk iki doğumunda yavrularına kendisi bakmamıştı. Doğada da böyle olabiliyor, acemi olduğu için yavrularını terk ediyor. Onları biz elde büyütmüştük, bu üçüncü doğumunda başardı artık ve de iyi de bir anne oldu." diye konuştu.

Masha'nın her dakika yavrularını gözlediğini anlatan Yılmaz, "Masha, doğumdan önce çoğu vaktini uyuyarak geçiriyordu ama yavrular doğduktan sonra sadece gece içeri aldığımızda orada uyuyabiliyor. Bir nevi insanlar gibi. Gündüz sürekli gözü yavruların üstünde, ara ara bakımlarını yapıyor, temizliyor, emziriyor, gezdiriyor. Yapması gereken her şeyi bu şekilde yapıyor. Erkek yavru uslu, kuzu gibi ama dişi çok yaramaz ve aksi hatta erkeği çoğu zaman sıkıştırıyor, bunaltıyor ama işte bildiğimiz kardeş kavgaları, büyüdükçe düzelecek." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, yavrular büyüdüğünde babayı da sürüye dahil etme planlarının olduğunu ancak babanın bunu reddetme ihtimalinin bulunduğunu sözlerine ekledi.

Nil timsahı yavruları yeni yaşam alanlarına taşındı

Balık, kaplumbağa ve timsah gibi su altı canlılarının koruma altında tutulduğu ViaSea Akvaryum'da yeni yavrular doğdu.

Doğaları gereği yumurtalarını kumlu alanlara gömen Nil timsahlarından yumurtadan çıkarak suya ulaşmaya çalışan yavruların büyük bölümü yetişkin timsahlar tarafından yeniliyor. Yavruların yaklaşık yüzde 90'ının yetişkinliğe ulaşamadan hayatını kaybetmesi nedeniyle bir timsahın bıraktığı 6 yumurta koruma altına alındı.

Böylece, tesiste önemli bir koruma ve üretim başarısına imza atılarak en büyük ikinci timsah türü olarak bilinen Nil timsahı yavruları dünyaya geldi.

Türün devamlılığı açısından kritik önem taşıyan süreç kapsamında yumurtalar, 3 ay boyunca kuluçka makinesinde bekletildi. Sürecin sonunda yumurtalardan çıkan 6 yavru, uzman ekipler tarafından titizlikle büyütüldü.

İlk aylarda un kurdu gibi özel yemlerle beslenen yavruların günlük taze kırmızı et ve tavuk etiyle beslenmelerine devam ediliyor.

Yaklaşık iki yıl boyunca özel büyütme alanlarında bakımları sürdürülen 6 Nil timsahı yavrusu, ziyaretçilerin görebilecekleri yeni yaşam alanlarında yaşamlarını sürdürüyor.