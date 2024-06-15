Tuzla Belediye Başkanı Bayram İkramiyesini Artırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tuzla Belediye Başkanı Bayram İkramiyesini Artırdı

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, belediye personeline bayram ikramiyesini 10 bin TL olarak açıkladı. Başkan Bingöl, personeli ziyaret ederek bayramlaştı ve hizmetlerle vatandaşları memnun edeceklerini belirtti.

15.06.2024 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- Belediye ana hizmet binasında ve dış birimlerinde çalışan personeli ziyaret eden Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "Öncelikle personelimizin gülümsemesini arzu ediyoruz. Yaptığımız hizmetlerle vatandaşlarımızı memnun edeceğimize de inanıyorum. Sözleşmede bin 557,14 TL olan bayram ikramiyemizi de 10 bin TL'ye çıkarttık" dedi.

Başkanlık makamından inip, ofislerinde çalışan personelle tek tek görüşen Başkan Eren Ali Bingöl, belediye ana hizmet binasının içinde yer almayan dış birimleri de ziyaret etti. Personeliyle yüz yüze görüşüp iyi bayramlar dileyen Başkan Bingöl, bayram ikramiyesini 10 bin TL'ye çıkarttıklarını da müjdeledi.

Bingöl, önce Orhanlı'da Temizlik İşleri Müdürlüğü'nü ardından da Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Otobüs Garajı'nı ziyaret etti.

Özlenen adaletli ve eşit yönetim anlayışını hep birlikte ilçeye getireceklerini belirten Başkan Bingöl, "Öncelikle personelimizin gülümsemesini arzu ediyoruz. Yaptığımız hizmetlerle vatandaşlarımızı memnun edeceğimize de inanıyorum" dedi.

Belediye Başkanı Bingöl, bir de bayramlaşma mesajı yayımladı:

"Sevgili Tuzlalı komşularım, Mübarek Kurban Bayramı'nın manevi atmosferinde bir kez daha buluşmanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının doruğa çıktığı bu müstesna günlerde, kalplerimiz sevgiyle, sofralarımız bereketle dolsun.

Kurban Bayramı, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun en güzel tezahürüdür. Bu bayram vesilesiyle, dargınlıkları unutup gönül köprüleri kurmanın, komşuluk bağlarımızı daha da güçlendirmenin önemini bir kez daha hatırlayalım. Bayram süresince, sevdiklerinizle bir arada olmanın tadını doyasıya çıkarmanızı, paylaşmanın mutluluğunu doyasıya yaşamanızı diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine barış, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle... Kurban Bayramınız mübarek olsun."

Kaynak: ANKA

Eren Ali Bingöl, Bingöl, Tuzla, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuzla Belediye Başkanı Bayram İkramiyesini Artırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar
13:05 “Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz“ akımına Davutoğlu da katıldı "Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?" akımına Davutoğlu da katıldı
12:51 Bu sözler kime Bahçeli, bayram tebriğinde şifreli bir mesaj gönderdi Bu sözler kime? Bahçeli, bayram tebriğinde şifreli bir mesaj gönderdi
12:13 Bahçeli’den çok sert “Yumuşama“ çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir Bahçeli'den çok sert "Yumuşama" çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir
10:22 Bayram temizliği yapan kadın camdan düşerek hayatını kaybetti Bayram temizliği yapan kadın camdan düşerek hayatını kaybetti
13:31 Kanserle mücadele eden Kate Middleton, aylar sonra halkın karşısına çıktı Kanserle mücadele eden Kate Middleton, aylar sonra halkın karşısına çıktı
13:18 Kars’ta 1 ton 150 kiloluk ’’Şahmurat’’ 300 bin liraya satıldı Kars'ta 1 ton 150 kiloluk ''Şahmurat'' 300 bin liraya satıldı
13:17 Ünlü kalp cerraıi Prof. Dr. Mehmet Öz, uçakta fenalaşan yolcuyu hayata döndürdü Ünlü kalp cerraıi Prof. Dr. Mehmet Öz, uçakta fenalaşan yolcuyu hayata döndürdü
11:40 Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan’ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan’ı duygulandırdı Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan'ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan'ı duygulandırdı
11:39 Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü
11:32 Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var
10:55 “İstesek en az 10 vekil gelir“ sözleri CHP ile İYİ Parti’yi karşı karşıya getirdi "İstesek en az 10 vekil gelir" sözleri CHP ile İYİ Parti'yi karşı karşıya getirdi
10:44 Çiftçiler isyan etti: Çalışırken batıyoruz, çalışmanın bir anlamı kalmadı ki Çiftçiler isyan etti: Çalışırken batıyoruz, çalışmanın bir anlamı kalmadı ki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 14:13:38. #1.13#
SON DAKİKA: Tuzla Belediye Başkanı Bayram İkramiyesini Artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement