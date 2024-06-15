Tuzla Belediye Başkanı Bayram İkramiyesini Artırdı

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(İSTANBUL)- Belediye ana hizmet binasında ve dış birimlerinde çalışan personeli ziyaret eden Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "Öncelikle personelimizin gülümsemesini arzu ediyoruz. Yaptığımız hizmetlerle vatandaşlarımızı memnun edeceğimize de inanıyorum. Sözleşmede bin 557,14 TL olan bayram ikramiyemizi de 10 bin TL'ye çıkarttık" dedi.

Başkanlık makamından inip, ofislerinde çalışan personelle tek tek görüşen Başkan Eren Ali Bingöl, belediye ana hizmet binasının içinde yer almayan dış birimleri de ziyaret etti. Personeliyle yüz yüze görüşüp iyi bayramlar dileyen Başkan Bingöl, bayram ikramiyesini 10 bin TL'ye çıkarttıklarını da müjdeledi.

Bingöl, önce Orhanlı'da Temizlik İşleri Müdürlüğü'nü ardından da Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Otobüs Garajı'nı ziyaret etti.

Özlenen adaletli ve eşit yönetim anlayışını hep birlikte ilçeye getireceklerini belirten Başkan Bingöl, "Öncelikle personelimizin gülümsemesini arzu ediyoruz. Yaptığımız hizmetlerle vatandaşlarımızı memnun edeceğimize de inanıyorum" dedi.

Belediye Başkanı Bingöl, bir de bayramlaşma mesajı yayımladı:

"Sevgili Tuzlalı komşularım, Mübarek Kurban Bayramı'nın manevi atmosferinde bir kez daha buluşmanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının doruğa çıktığı bu müstesna günlerde, kalplerimiz sevgiyle, sofralarımız bereketle dolsun.

Kurban Bayramı, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun en güzel tezahürüdür. Bu bayram vesilesiyle, dargınlıkları unutup gönül köprüleri kurmanın, komşuluk bağlarımızı daha da güçlendirmenin önemini bir kez daha hatırlayalım. Bayram süresince, sevdiklerinizle bir arada olmanın tadını doyasıya çıkarmanızı, paylaşmanın mutluluğunu doyasıya yaşamanızı diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine barış, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle... Kurban Bayramınız mübarek olsun."