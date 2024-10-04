Tuzla Belediye Başkanı Bingöl, Vatandaşlara Çorba ve Simit İkram Etti - Son Dakika
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Tuzla Belediye Başkanı Bingöl, Vatandaşlara Çorba ve Simit İkram Etti

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, sabah saatlerinde İçmeler Köprüsü'nde işe ve okula giden vatandaşlara çorba ve simit ikramında bulundu. Tuzla Belediyesi, ücretsiz ikramlarla destekleme projesine başladı. Bingöl, vatandaşların taleplerini dinleyerek çözüm önerileri sundu.

04.10.2024 15:11
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(İSTANBUL) - Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, bugün sabahın erken saatlerinde İçmeler Köprüsü'nde işe ve okula giden vatandaşlara çorba ile simit ikramında bulundu.

Tuzla Belediyesi, işe ve okula giden vatandaşlara  çay, çorba ve simit ikram etmeye başlattı. İşçi servislerinin ve iş gücünün yoğun olduğu lokasyonlarda 06.30-08.30 saatleri arasında ücretsiz çay, simit ve çorba ikramlarının devam edeceği projenin ilk adımını Başkan Bingöl attı.

Bugün İçmeler Köprüsü'nde gerçekleşen ikram servisine katılan Bingöl, vatandaşlarla bir araya geldi. İkram sırasında vatandaşların sorunlarını dinleyerek, çözüm önerileri sunan Bingöl, "Tuzla'nın bereketi, birlik ve beraberliği daim olsun" dedi.

Mimar Sinan'daki Pazartesi Pazarı'nın kapatılmasıyla ilgili bir soruya da yanıt veren Başkan, "Arsa geliştirmeye çalışıyoruz. Oradaki sıkıntının farkındayım. Büyük bir pazar, sorunlarını biliyorum. Çözeceğiz. O bölgeyle alakalı sürprizlerimiz var" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tuzla Belediye Başkanı Bingöl, Vatandaşlara Çorba ve Simit İkram Etti - Son Dakika

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