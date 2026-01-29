Tuzla Belediye Başkanı Bingöl\'den Dernek ve Mahalle Ziyaretleri

(İSTANBUL) - Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Kastamonulular Dayanışma Derneği (KAS-DER) Tuzla Şubesi'ni ziyaret etti. Bingöl ayrıca, Mimar Sinan Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Bingöl, KAS-DER Tuzla Şubesi'ni ziyaret ederek, Dernek Başkanı İbrahim Şengül ve dernek üyeleriyle bir araya geldi. Bingöl, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Dayanışma kültürünü yaşatan, hemşehri bağlarını güçlendiren bu kıymetli buluşma için tüm komşularıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Bingöl ayrıca, Mimar Sinan Mahallesi'nde ilçe sakinlerini ziyaret etti. Bingöl, "Komşularımızın evlerine misafir olduk, sıcak sohbetlerine ortak olduk. Ardından kıraathanede mahalle sakinlerimizle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledik. Tuzla'da her mahallede, her kapıda aynı anlayışla dinleyerek, konuşarak ve birlikte çözüm üreterek yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.