Tuzla Belediyesi, Emrah Toksöz Parkı'nı Düzenlenen Törenle Hizmete Açtı

(İSTANBUL)- Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Emrah Toksöz Parkı'nın açılışında yaptığı konuşmada, hem yerel yönetim anlayışını hem de ilçenin ulaşım, altyapı ve çevre sorunlarına ilişkin yol haritasını anlattı. Bingöl, "İyi çalıştığımıza, kalbimizin temiz olduğuna ve arkamızda Tuzlalıların olduğuna inanıyoruz. Deli gibi çalışıyoruz, arı gibi çalışıyoruz. Büyük bir mücadele üretiyoruz ve sizin bu mücadelede bize çok güçlü desteğinizin olduğunu biliyoruz" dedi.

Tuzla Belediyesi tarafından Yayla Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Emrah Toksöz Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene, Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, belediye yöneticileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Toplam 2 bin 400 metrekare alana sahip Emrah Toksöz Parkı'nda; bin 230 metrekare yeşil alan, 242 metrekare futbol sahası, 123 metrekare basketbol sahası, 300 metrekare sert zemin, 200 metre koşu parkuru, 89 adet ağaç, 4 adet çatılı piknik masası yer alıyor.

Parkın açılışında konuşan Başkan Bingöl, yerel yönetim anlayışını anlatarak, geçmiş dönemlere yönelik yaklaşımını aktardı. Bingöl, "Bu güzel ilçede taş taş üstüne kim koymuşsa Allah ondan bin kere razı olsun. Hayatımız boyunca güzel iş yapmış kimseyle mücadele etmedik. Daha iyisini yapmak için mücadele ettik. O yüzden geçmiş dönemden bugüne emek veren bütün belediye başkanlarından yöneticilerine, personelinden siyasetçilerine kadar hepsinden Allah razı olsun diyoruz" dedi.

"Vatandaş geldiğinde muhtarımızın işi aksamamalı"

Parka ismi verilen merhum Yayla Mahallesi Muhtarı Emrah Toksöz hakkında konuşan Bingöl, "Rahmetli Emrah ağabeyimiz ne zaman kapısını çalsak, çayını sıcak sıcak verir, sohbetini ederdi. Hangi parti olursa olsun, 'Şu vatandaşın sorunu var' derdi. Bugün belediye başkanı olarak, muhtarımızın adıyla, onun mahallesinde güzel bir park açmayı Allah bize nasip etti. Bin kere şükrediyorum" ifadelerini kullandı.

Muhtarlık kurumunun önemine de değinen Başkan Bingöl, göreve geldikten sonra yapılan destekleri anlattı. Bingöl, "Muhtarlarımız zannedildiği gibi sadece belediyeye evrak getiren kişiler değil. Vatandaş randevusuz gidebiliyor. Sorununu anlatıyor. Muhtarımız o sorunu belediyeye de iletiyor, kaymakamlığa da iletiyor, bakanlığa da iletiyor, valiliğe de iletiyor, cumhurbaşkanlığına da iletiyor. Hangi kamu kurumu varsa vatandaşın sözcüsü muhtarlarımız oluyor. Göreve geldiğimizde muhtarlarımıza aylık ekonomik destek vardı. Biz dedik ki bu yetmez. Her bir muhtarımıza maaşı ve sigortasıyla birer asistan verdik. Üstelik mülakatını da muhtarlarımız yaptı. Çünkü vatandaş geldiğinde muhtarımızın işi aksamamalı" diye konuştu.

"Beş kuruş ödemeden ücretsiz otoparktan faydalanacaksınız

Battı-Çıktı ve tramvay projeleriyle ilgili takvimi paylaşan Bingöl, şöyle devam etti:

"Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan onayını yeni aldık. Tuzla'nın Battı-Çıktı Projesi'nin temelini altı ay içinde atıyoruz. Tramvayla ilgili her ay toplantı yapıyoruz. Tepeören'den Tuzla Sahil'e bu dönem o tramvayı bu ilçeye getireceğiz. Maliyetini hesapladım, bahanem yok. O tramvay bu ilçeye gelecek. İyi çalıştığımıza, kalbimizin temiz olduğuna ve arkamızda Tuzlalıların olduğuna inanıyoruz. Ayrıca devlet hastanesiyle İş Bankası arasından yeni bir köprü yapıyoruz. 2026'nın kışı bittiğinde şunu göreceksiniz; asfalt seferberliği başlamış bir bahar mevsimi Tuzla'yı bekliyor. Ücretsiz otoparklar açıyoruz. İçmeler Mahallemizdeki Ankara caddemizde birincisini açtık. İkincisi, Tuzla Merkez Mezarlığımızda sahil mezarlığımızın karşısında yakında onun açılışını yapacağız. Onu da bitirdik. Üçüncüsü veyahut da dördüncüsü için de Yayla Mahallesi'nde muhtarımızla çalışmalarımızı yapıyoruz. Ücretsiz bir otoparkı Yayla Mahallemize de kazandıracağız. Ama eskisi gibi toprak çamur bir alana araba park etmek zorunda kalmayacaksınız. O çamur böyle bizim yönetimimizde yeşillenecek, ağaçlanacak, çocukların eğlendiği bir yer haline gelirken siz de beş kuruş ödemeden ücretsiz otoparktan faydalanacaksınız."

"Deli gibi çalışıyoruz, arı gibi çalışıyoruz"

Tuzla'da uzun yıllardır gündemde olan koku sorununa ilişkin yürütülen çalışmaları da aktaran Bingöl, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"1988 yılından bugüne temizlenmeyen kolektörlerin tamamını temizledik. Çöp sızıntı suyunu Tuzla'ya sokmuyoruz. Vidanjörleri gece gündüz takip ediyoruz. Sizler için çalışmaya devam ediyoruz. Bütün enerjimiz, bütün cesaretimiz, bütün dirayetimiz sizlerin o güzel gülümsemesinde, sizlerin umudu olabilmeyi başarmak olgusunda. 2021- 2022 yıllarının yaz aylarını düşünün. Haftanın kaç günü Tuzla'da evinizden kötü kokular alıyordunuz? Neredeyse her günü değil mi? 2025 yazında ölçümlere göre ayda sadece üç gün koku oldu. Allah'ın izniyle onu da bitireceğiz. Deli gibi çalışıyoruz, arı gibi çalışıyoruz. Büyük bir mücadele üretiyoruz ve sizin bu mücadelede bize çok güçlü desteğinizin olduğunu biliyoruz. Aslında zaten sadece buna tutunuyoruz. Emrah Toksöz Parkı Yayla Mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Daha büyük işler yapacağız. Siz bunlardan çok daha iyisine layıksınız."

"Burayı çok beğendim, teşekkür ediyorum"

40 senedir Yayla Mahallesi sakini olan Nursel Çıtacı da "Çok güzel oldu. Beklenen bir şeydi bu. Yıllardır burası böyle bir batıl gibiydi ama şimdi harika bir yer oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ellerine, kollarına sağlık olsun" dedi.

Yayla Mahallesi'nde oturan 9 yaşındaki Ahmet Selim Soyupark, "Burayı çok beğendim, teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımla her gün geliyorum, bizim için çok iyi oldu" ifadelerini kullandı.

13 yaşındaki Agi Alabay ise "Doğma büyüme Tuzlalıyım. Başkanımız bu parkı yapmadan önce burada çok fazla TIR vardı. Buradan geçerken zorlanıyorduk. Şimdi ışıklandırma da geldi; buradan geçerken rahatlıyoruz. Bize bir şey olur mu diye düşünmüyoruz. Böyle bir alana ihtiyaç vardı çünkü halı sahalar çok uzağımızdaydı. Ondan dolayı da bu park iyi oldu. Teşekkür ederiz başkanım" diye konuştu.