Tuzla Belediyesi İlçe Yollarını Yeniliyor - Son Dakika
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Tuzla Belediyesi İlçe Yollarını Yeniliyor

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Tuzla Belediyesi, ilçe sakinlerinin rahat ve konforlu ulaşımını sağlamak için asfalt serim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

23.07.2024 11:56  Güncelleme: 12:18
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(İSTANBUL)- Tuzla Belediyesi, ilçe sakinlerinin rahat ve konforlu ulaşımını sağlamak için asfalt serim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında son olarak, D-100 ve Aydınlı Caddesi Bağlantı Yolu'na toplam 14 bin 374 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

Tuzla Belediyesi, ilçenin caddelerini ve sokaklarını asfaltlayarak yeniliyor. Bu kapsamda D-100 ve Aydınlı Caddesi Bağlantı Yolu'nda devam eden çalışmalarda yaklaşık bin 500 metrelik asfalt serimi gerçekleştirildi. Yine 25 metre genişliğe sahip caddenin imar yolu ile askeri arazi arasındaki sınırı, perde duvar ile bölündü. Ayrıca askeri arazide devriye yolu, ışıklandırma sistemleri ile kamera sistemleri aktif duruma getirildi.

Projenin tamamlanması ile birlikte D-100'den Aydınlı Yolu Caddesi'ne direkt bağlanma imkanı sağlanacak. Bu faaliyetler ile İçmeler Mahallesi, İçmeler Köprüsü-1, İçmeler Köprüsü-2 üzerindeki trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.

Ekipler ilçedeki bazı cadde ve sokaklarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle koordineli olarak bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Tuzla Belediyesi İlçe Yollarını Yeniliyor
Kaynak: ANKA

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