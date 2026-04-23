Tuzla Belediyesi'nde 23 Nisan Coşkusu

23.04.2026 09:48  Güncelleme: 10:44
Tuzla Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Akademi Çocuk ve Eğitim Birimleri Çocuk Meclisi üyelerini ağırladı. Çocuklar, Belediye binasını gezerek Türk bayrağı dağıttı ve çeşitli etkinliklere katıldı.

(İSTANBUL) - Tuzla Belediyesi Akademi Çocuk bünyesindeki yaklaşık 30 çocuk ile Eğitim Birimleri Çocuk Meclisi üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Tuzla Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye birimlerini gezen çocuklar, çalışanlara Türk bayrağı dağıtarak bayram coşkusunu paylaştı.

Akademi Çocuk bünyesindeki çocuklar ile Eğitim Birimleri Çocuk Meclisi üyeleri, Tuzla Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye binasını gezen çocuklar, birimlere ziyaretlerde bulunarak Türk bayrağı dağıttı. Belediye binasında 23 Nisan etkinlikleri için kurulan özel sergi ve etkinlik alanına geçen çocuklar, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Farklı dil ve kültürlere ait oyunların sergilendiği "Dünya Çocukları" gösterisinin ardından koro dinletisi gerçekleştirildi. Tuzla Belediye başkan yardımcıları da çocuklarla yakından ilgilenerek coşkularına ortak oldu.

Öte yandan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 22-25 Nisan günleri arasında düzenlenecek etkinlikler dizisinin ilki Rumeli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. 23 Nisan Özel Karma Resim Sergisi'nin açılışıyla başlayan program, serginin ardından "Ülkü'nün Hayatı" adlı film gösterimiyle devam etti.

Kaynak: ANKA

