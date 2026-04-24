Tuzla'da 23 Nisan, Renkli Etkinlikler ile Kutlandı

(İSTANBUL)- Tuzla'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, park açılışı ve çeşitli etkinliklerle kutlandı. Göreve geldikleri günden bu yana çocuklar ve gençler için çalıştıklarını dile getiren Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "Onların nefes alacağı, sosyalleşeceği alanları artırmaya devam ediyoruz. Çocuklarımıza yapılan yatırım, aslında ülkemizin aydınlık geleceğine yapılan yatırımdır" dedi.

Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı kapsamında ilk olarak makamında çocukları ağırladı. Başkanlık koltuğunu Ali Mahir'e devreden Bingöl, "Makamların gerçek sahibi çocuklardır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makamları asıl sahiplerine bıraktık. Başkanımız Ali Mahir'in ilk talimatı; yeni spor malzemeleri oldu. Onların hayalleri, bizlerin hedefidir. Tuzla'mız için çok çalışmaya devam edeceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Başkan Bingöl, günün bir diğer programında ise Tuzla Sahil Tören Alanı'nda düzenlenen resmi törene katıldı. Bingöl, törende Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Garnizon Komutanı Tümgeneral Alparslan Kılınç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Güner ile bir araya geldi.

"Bugün hem bayram sevincini paylaşıyoruz hem de İshakpaşa Parkı'nı açıyoruz"

Tuzla Orta Mahalle'de bulunan İshakpaşa Parkı, kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlenen törenle hizmete açıldı. Koşu parkuru, yürüyüş yolları, spor sahaları, çocuk oyun alanları, amfi ve etkinlik alanıyla baştan sona yenilenen park, her yaştan vatandaşa hitap edecek modern bir yaşam alanına dönüştürüldü.

Parkın açılışında konuşan Başkan Bingöl, 23 Nisan'ın sadece Türkiye için değil, dünya için de çocuklara armağan edilmiş tek bayram olduğuna dikkati çekti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ve ulusal egemenliğin yıl dönümünde anlamlı bir açılış gerçekleştirdiklerini dile getiren Bingöl, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun. Bugün hem bayramımızın sevincini paylaşıyoruz hem de yenilediğimiz İshakpaşa Parkı'nı hep birlikte açıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Verdiğimiz sözlerden birini daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Göreve geldikleri günden bu yana çocuklar ve gençler için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Bingöl, eğitimden sosyal yaşama kadar birçok alanda destek verdiklerini belirtti. Bingöl, "Tuzla'nın çocuklarına değer diyoruz. Beslenmeden kantin kartına, üniversite desteğinden sınav ücretlerine kadar evlatlarımızın her anında yanındayız. Onların nefes alacağı, sosyalleşeceği alanları artırmaya devam ediyoruz. Çocuklarımıza yapılan yatırım, aslında ülkemizin aydınlık geleceğine yapılan yatırımdır" diye konuştu.

Orta Mahalle'de uzun süredir ihtiyaç duyulan bir sosyal yaşam alanını hayata geçirdiklerini belirten Başkan Bingöl, parkın yenilenme sürecini de anlattı. İshakpaşa Parkı'nın eski ve yıpranmış bir alan olduğunu söyleyen Bingöl, mahalle sakinlerinin sahile ulaşmakta yaşadığı zorluklara dikkati çekerek, "Orta Mahalle'ye de Tuzla Sahil kadar kaliteli, büyük parklar yapacağız demiştik. Bugün verdiğimiz sözlerden birini daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

"Tuzla'nın her mahallesine aynı değeri veriyoruz"

Parkta yürüyüş yolları, koşu parkuru, dinlenme alanları, oturma duvarları, tribünler, çocuk oyun grubu, küçük ve büyük halı sahalar, basketbol sahası, fitness alanı, amfi ve etkinlik alanı, akrilik zeminli spor sahaları bulunduğunu kaydeden Bingöl, altyapı çalışmalarına da değindi. Otomatik sulama sistemi kurulduğunu, güvenlik için 13 kamerayla donatıldığını ve afet anlarında kullanılmak üzere mobil WC altyapısının hazır hale getirildiğini söyledi. Bingöl ayrıca cami çevresi, PTT hizmet alanı ve mahalle içi bazı eksiklerin de giderildiğini ifade ederek, "Adil ve eşit hizmet anlayışımızla Tuzla'nın her mahallesine aynı değeri veriyoruz" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak düzenlenen Uluslararası Halk Dansları ve Çocuk Festivali Korteji ise günün son etkinliği oldu. Gençlik Gemisi önünden başlayan kortej, renkli görüntülere sahne oldu.