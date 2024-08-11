Tuzla'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

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Tuzla'da, ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tersaneler Caddesi'ndeki İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Sakız Yarımadası arazisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede ağaçlık alana da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, etrafı beton duvarlarla çevrili araziye merdiven kullanarak girebildi.

Yoğun dumanın farklı ilçelerden görüldüğü yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor.