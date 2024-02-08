Tuzla\'da Cip Kontrolden Çıkarak Bariyerlere Saplandı

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TUZLA, D-100 Karayolu'nda seyir halindeki cip, kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı. Aracın içerisinde sıkışan ve bariyerlerin kafasını sıyırarak geçtiği sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında D-100 Karayolu İstasyon Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KZ 1179 plakalı cip, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpışma sonucu bariyerler cipe saplanırken, sürücüsü araçta sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, olay yeri inceleme polisleri kaza yerinde çalışma yaptı. Kaza sırasında cipin motor kısmından giren bariyerlerin, cipin tavanından çıktığı tespit edilirken, bariyerin sürücünün kafasını sıyırdığı belirlendi. Hastanede tedavisi süren sürücünün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Öte yandan cipe saplanan bariyerler ise itfaiyenin yaptığı çalışma ile kesildi. Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.