Tuzla\'da Çocuk Saldırganına Yakalama Kararı

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Tuzla'da, oyun oynayan 7 yaşındaki çocuğa saldırdığı gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında açılan dava kapsamında tahliyesine karar verilen sanık için itiraz üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Tuzla'da 6 Ekim'de bir alışveriş merkezinin otoparkında oyun oynayan 7 yaşındaki B.E.A'ya şiddet uyguladığı belirlenen 19 yaşındaki A.K, 8 Ekim'de polis ekiplerince yakalandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının olaya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında A.K, 9 Ekim'de "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Soruşturma kapsamında Başsavcılık tarafından A.K. hakkında iddianame hazırlandı. İddianameyi kabul eden Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi, 21 Ekim'de hazırladığı tensip zaptında sanık A.K'nin adli kontrol hükümleri kapsamında tahliye edilmesine karar verdi.

Olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itirazda bulundu.

İtirazı kabul eden mahkeme, sanık A.K. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.