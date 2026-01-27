Tuzla'da Oyun Parkı Sokağı, Yarıyıl Şenliğiyle Kapılarını Açtı

(İSTANBUL)- Tuzla Belediyesi tarafından Yayla Mahallesi'nde hayata geçirilen Oyun Parkı Sokağı, yarıyıl şenliğiyle kapılarını çocuklara açtı. Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "Park alanları dışında çocuklarımızın güvenle oynayabileceği ikinci bir alan oluşturuyoruz. Hedefimiz, Tuzla'daki tüm mahallelere birer oyun sokağı kazandırmak" dedi.

Tuzla Belediyesi'nin Yayla Mahallesi'nde hayata geçirdiği Oyun Parkı Sokağı, çocukların kullanımına açıldı. Çelikel Sokak'ta oluşturulan alanın açılışı, düzenlenen etkinlikler ve yoğun katılımla gerçekleşti. Yarıyıl tatili kapsamında düzenlenen şenlikte çocuklara çeşitli ikramlar sunulurken, maskotlar ve palyaçolar eşliğinde interaktif oyun alanları kuruldu.

"Tüm mahallelerimizde birer Oyun Sokağı Parkı'nı Tuzla'ya kazandırmış olacağız"

Oyun Sokağı konseptinin bu görev döneminde geliştirildiğini belirten Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "Kıymetli Tuzlalı komşularım, biz 'Oyun Sokağı' konseptini bu görev dönemi içerisinde geliştirdik. İlkini Aydınlı TOKİ'de açmıştık. Çocuklarımız, park alanları dışında güvenle oynayabileceği ikinci bir alan kazanmış oluyorlar. Okuldan çıktığında güvenli bir şekilde, ışıklandırmasıyla, bankıyla, asfaltını yenilediğimiz, kaldırımını yenilediğimiz bir konseptle hem bisiklet hem yürüyüş parkuru hem oyun parkurlarıyla, okuldan çıktıktan sonra enerjisini atıp güvenli bir şekilde eve gelmesini sağlayacak yeni bir konsept. Şu anda ikincisini Yayla Mahallesi'nde açtık. Hızlı bir şekilde çalışacak ve tüm mahallelerimizde birer Oyun Sokağı Parkı'nı Tuzla'ya kazandırmış olacağız" diye konuştu.

"Böyle bir ihtiyaç vardı"

Şenliğe katılan Öykü Miray Albayrak, arkadaşlarıyla oyunlar oynadığını, bölgede trafik ve araç olmadığı için küçük kardeşlerinin de rahatlıkla dolaşıp oynayabildiklerini söyledi. Albayrak, "Burası oynayabilmemiz için çok güvenli, kardeşlerimiz yaramaz olsalar da araba olmadığı için burada rahatlıkla oynayabiliyor" dedi.

Nursima Genç ise "Çok beğendim, bir sürü oyun yerleri yapılmış" ifadelerini kullanırken, renkli ve eğlence dolu bir yer olduğunu ayrıca aileler için de çok iyi olduğunu kaydetti.

Yayla Mahallesi sakini Nursel Çıtacı da "Torunum eğlensin diye buraya getirdim, O da seviyor, eğleniyor. Oyun Parkı Sokağı açılmış, trafiğe kapanmış, çok güzel bir etkinlik. En azından çocuklarımıza bir alan oluşturulmuş. Çocuklar sokak oyunlarını unuttu, bunun ne olduğunu bilmeyen çocuklar var belki de biz sekseklerle, dokuztaşlarla büyüdük. Hayırlı olsun, başkanımızın arkasındayız" ifadelerini kullandı.

Çocuklarıyla beraber Oyun Parkı Sokak'taki şenliğe katılan Elif Solak ise "Çocuklar için güvenli, araba geçmeyen ve güvenli bir yer. Böyle bir ihtiyaç vardı, çocuklar oynarken anneler de burada oturup onları izleyebilir ve memnunum. Gerçekten çok güzel düşünülmüş, Eren Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.