Tuzla'da Göçük Altında Hayatını Kaybeden İşçilerin Müteahhidi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Tuzla'da Göçük Altında Hayatını Kaybeden İşçilerin Müteahhidi Gözaltına Alındı

Tuzla\'da Göçük Altında Hayatını Kaybeden İşçilerin Müteahhidi Gözaltına Alındı

Tuzla'da bir inşaatın alt yapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili aranan inşaatın müteahhidi Zeki V. gözaltına alındı.

12.08.2024 19:09  Güncelleme: 19:57
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İstanbul'un Tuzla ilçesinde kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin olayla ilgili aranan müteahhit Zeki V. gözaltına alındı.

Tepeören Mahallesi'nde özel bir firmaya ait kazı çalışması sırasında yaşanan göçükte çevre mühendisi Cengiz Öcalan (46) ve işçi Salih İğne'nin (46) toprak altında kalarak hayatını kaybetmesinin ardından dün kepçe operatörleri E.U. ve Ö.K. ile kırıcı operatörleri S.A. ve K.A. gözaltına alınmıştı.

Tuzla'da 2 işçiye mezar olan göçükle ilgili firari müteahhit de yakalandı

FİRARİ MÜTEAHHİT YAKALANDI

2 işçiye mezar olan göçükle ilgili aranan inşaatın müteahhidi M.Z.V. de yakalanarak gözaltına alındı. Böylelikle olayla ilgili gözaltı sayısı 5'e yükseldi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık ifadeleri sona erdi. Savcı, M.Z.V'yi tutuklanması, diğer şüphelileri de adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Tuzla'da 2 işçiye mezar olan göçükle ilgili firari müteahhit de yakalandı

NE OLMUŞTU?

Tuzla Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak'ta özel bir firmaya ait kazı çalışması sırasında dün göçük yaşanmış, çevre mühendisi Cengiz Öcalan ve işçi Salih İğne toprak altında kalarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin resen soruşturma başlatılarak 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Tuzla'da 2 işçiye mezar olan göçükle ilgili firari müteahhit de yakalandı
Kaynak: DHA

İstanbul, Tuzla, Hukuk, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuzla'da Göçük Altında Hayatını Kaybeden İşçilerin Müteahhidi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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