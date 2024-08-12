Tuzla\'da Göçük Altında Hayatını Kaybeden İşçilerin Müteahhidi Gözaltına Alındı

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İstanbul'un Tuzla ilçesinde kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin olayla ilgili aranan müteahhit Zeki V. gözaltına alındı.

Tepeören Mahallesi'nde özel bir firmaya ait kazı çalışması sırasında yaşanan göçükte çevre mühendisi Cengiz Öcalan (46) ve işçi Salih İğne'nin (46) toprak altında kalarak hayatını kaybetmesinin ardından dün kepçe operatörleri E.U. ve Ö.K. ile kırıcı operatörleri S.A. ve K.A. gözaltına alınmıştı.

FİRARİ MÜTEAHHİT YAKALANDI

2 işçiye mezar olan göçükle ilgili aranan inşaatın müteahhidi M.Z.V. de yakalanarak gözaltına alındı. Böylelikle olayla ilgili gözaltı sayısı 5'e yükseldi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık ifadeleri sona erdi. Savcı, M.Z.V'yi tutuklanması, diğer şüphelileri de adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.