Tuzla'da ilk kapalı pazar alanı yakında açılıyor - Son Dakika
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Tuzla'da ilk kapalı pazar alanı yakında açılıyor

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Mescit Mahallesi'ndeki pazar yerini ziyaret ederek esnafın taleplerini dinledi. Bingöl, ilçedeki ilk kapalı pazar alanının yakın zamanda hayata geçirileceğini müjdeledi.

06.08.2024 12:59
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(İSTANBUL)- Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Mescit Mahallesi'ndeki pazar yerini ziyaret etti. Esnafın talep ve sorunlarını dinleyen Eren Ali Bingöl, ilçedeki ilk kapalı pazar alanının yakın zamanda hayata geçirileceğini müjdeledi. Başkan Bingöl, bölgede bazı fabrikaların atık ve cadde işgalinde bulunduğu ihbarına ise 'işgaller kaldırılsın, yasa dışı ise ceza kesilsin' talimatı verdi.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Mescit Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Yurttaşların taleplerini de dinleyen Bingöl, gerekli notları çalışma arkadaşlarına aldırdı. Eren Ali Bingöl'e ziyareti sırasında belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve Mahalle Muhtarı Temel Gündoğdu da eşlik etti.

İlk olarak muhtarlık ziyareti yapan Bingöl, mahalleli tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Eren Ali Bingöl, yanına gelen bir vatandaşın şikayeti üzerine bölgede cam fabrikasının işgal ettiği kaldırımlar ve çöp atıklar için zabıta ekiplerini görevlendirdi. Atıklar ve işgal yüzünden yolu kullanamadıklarını ifade eden vatandaşın şikayetine yönelik Eren Ali Bingöl, ilgili müdürlük çalışanlarına "Buradaki işgali kaldırın. Atıklar ve işgallerle ilgili ceza kesilsin... Eğer yasadışı ise ceza kesilsin. Cezalar ilişkinde tutanaklarını görmek istiyorum. Hemen şu an 2 zabıta gitsin" dedi.

Ulaşımda yaşanan aksaklıklarla ilgili İETT ile koordinasyon halinde olduklarını vurgulayan Bingöl, ışıklandırma, asfalt için gerekli çalışmaların da 29 Ağustos itibarıyla hızlandırılacağını ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tuzla'da ilk kapalı pazar alanı yakında açılıyor - Son Dakika

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