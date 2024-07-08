Tuzla'da Ormanlık Alanda Çıkan Yangına İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor

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Tuzla'da, ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Tepeören'de otlukların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının, çevredeki tarlalara sıçrama ihtimali nedeniyle hemen harekete geçildi.

Çok sayıda polis ve itfaiye ekibi buraya sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarına havadan helikopter de destek veriyor.