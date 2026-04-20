Tuzla'da Otobüs ve Ticari Araç Kazası

Tuzla'da, 2 yolcu otobüsü ile ticari aracın karıştığı kazada, 2 kişi hafif yaralandı.
Aydınlı Mahallesi'nde, İstanbul istikametine seyreden 34 CBN 258 ve 34 LMZ 593 plakalı otobüsler ile plakası öğrenilemeyen ticari araç çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza sonucu hafif yaralanan 2 kişiye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.
Araçlarda ise hasar meydana geldi.
