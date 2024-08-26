Tuzla'da Polyester Malzeme Üreten İş Yerinde Yangın Çıktı

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Tuzla'da, polyester malzeme üretilen iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Aydınlı Mahallesi Şeker Sokak'taki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polyester malzeme üretildiği öğrenilen iş yerindeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Öte yandan yangın sırasında yükselen dumanlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.