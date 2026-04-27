Tuzla'da sağlıklı pina ve deniz çayırı ekosistemi keşfedildi, izleme istasyonu kurulacak

Tuzla sahillerinde yapılan dalışlarda, yoğun sanayi ve kentleşme baskısı altındaki Kuzey Marmara kıyılarında nadir görülen sağlıklı pina ve deniz çayırı ekosistemi tespit edildi. Bunun üzerine bölgede izleme istasyonu kurulması için çalışma başlatıldı.

Akdeniz'e özgü, boyu 120 santimetreye ulaşabilen ve 50 yıl yaşayabilen pina, dünyanın en büyük iki kabuklu canlılarından biri. Ancak 2016 ile 2019'da tek hücreli bir parazitin hızla yayılması sonucu Çanakkale Boğazı'ndan Cebelitarık'a kadar uzanan pina popülasyonları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bugün dünya üzerindeki tek sağlıklı popülasyonunun Marmara Denizi'nde yer aldığı benzersiz canlı, saatte yaklaşık 6 litre deniz suyunu filtre edip su kalitesini artırıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen 'PİNA-İZ' ve 'ÇAYIR-İZ' projeleri kapsamında ocak ayında Tuzla sahillerinde yapılan dalışlarda, bölgede bulunan iskelenin sağ ve sol kesimlerinde yaklaşık 50 ila 100 metrekarelik dar bir alanda deniz çayırlarıyla birlikte yoğun pina varlığı tespit edildi. Sınırlı bir alanda bir arada görülen bu doğal yapı bilim insanlarınca 'mucizevi' olarak değerlendirildi.

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Mustafa Sarı, bu alanın izleme istasyonu haline getirileceğini belirterek, 'Bu muhteşem bir şey. Çünkü bu bölge Kuzey Marmara'nın en yoğun endüstriyel bölgelerinden bir tanesi. Burada karşılaştığımız alan o mucizelerden bir tanesi. Kıyılarını doldurmuşuz, bir taraftan kirletmişiz ama bunun içerisinde ekosistem, direnmeye, yaşamaya devam ediyor.' dedi.

Kurulacak izleme istasyonuyla belirli periyotlarla yapılacak dalışlarla deniz çayırlarının yayılımı, pinaların büyüme süreçleri ve yeni bireylerin ekosisteme katılımı izlenecek, aynı zamanda suyun sıcaklığı, tuzluluk oranı ve ışık geçirgenliği gibi çevresel veriler de kayıt altına alınacak.