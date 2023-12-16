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Tuzla'da silah ticareti yapan hükümlü cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Tuzla'da silah ticareti yapan hükümlü cezaevine gönderildi

Tuzla'da silah ticareti yaptığı belirlenen ve hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan bir ikamette silah ticareti yapıldığı tespit edildi ve şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 5 ruhsatsız silah ve 6 bin 590 lira ele geçirildi. Şüphelinin ayrıca evden hırsızlık suçundan da kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Tuzla\'da silah ticareti yapan hükümlü cezaevine gönderildi
16.12.2023 - 12:09,
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Tuzla'da silah ticareti yaptığı belirlenen ve hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, silah ticaretine yönelik suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve şüpheli şahısların yakalanması için çalışma yapıldı.

Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan bir ikamette silah ticareti yapıldığını tespit eden ekipler, çalışma kapsamında B.U.U'yu (24) gözaltına aldı. Söz konusu adreste 5 ruhsatsız silah ve silah ticaretinden elde edildiği düşünülen 6 bin 590 lira ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" ve "kasten yaralama" suçlarından çok sayıda kaydı bulunan şüphelinin ayrıca "evden hırsızlık" suçundan da 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı.

Şüpheli B.U.U. "silah ticareti yapmak" ve "evden hırsızlık" suçlarından yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Tuzla, Son Dakika

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