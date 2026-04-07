Tuzla'da bariyerlere çarpan tır devrildi.
Kocaeli'den İstanbul istikametine seyreden tır, ön lastiğinin patlaması sonucu TEM Otoyolunda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, tırı kaldırma çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Tuzla'da Tır Devrildi - Son Dakika
