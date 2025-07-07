Yangın, saat 12.00 sıralarında Tepeören Mahaallesi, Eski Edirne Asfaltı'na büyük tonajlı araçların yıkandığı iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre; iş yerindeki yanıcı ve plastik malzemeler henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede alevler iş yerinin büyük kısmını kaplarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, iş yeri çevresinde güvenlik önlemi alırken itfaiye yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında iş yerinde hasar oluştu. Ekipler, yangınla ilgili çalışma başlatırken iş yerinin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Tuzla'da Yangın: Ölü ve Yaralı Yok - Son Dakika
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