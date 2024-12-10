Tuzla'dan Filistin'e Destek Kermesi - Son Dakika
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Tuzla'dan Filistin'e Destek Kermesi

Tuzla'daki medrese öğrencileri, Filistinli çatışmalar mağdurları için kermes düzenledi.

10.12.2024 16:16
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Bosna Hersek'in Tuzla kentinde eğitim gören medrese öğrencileri, İsrail'in saldırılarına uğrayan Filistinliler için kermes düzenledi.

Behram Bey Medresesi'nde eğitim gören kız öğrenciler, hazırladıkları gıda ürünleri ve hediyelik eşyaları kesmeste satışa sundu.

Tuzla Müftüsü Vahid Fazlovic yaptığı açıklamada, gençlerin duyarlılığından mutlu olduklarını dile getirerek, "Gençler bizi büyük fikirlere ve önemli işlere odaklanmaya teşvik ediyor. Medrese öğrencilerimiz inançlarının gücüyle dünya olaylarına dair bilgi ve farkındalıkla bu etkinlikleri yapıyor. Filistin, tüm insanlığın bir yarasıdır ve gençler bunu hissediyor." dedi.

Medrese öğrencilerinden Esma Rahmanovic, yaşıtlarının Filistin'de zor zamanlar geçirdiğini ve onlar için bu etkinliği düzenlediklerini ifade etti.

Filistin'deki insanları anlamaya çalıştıklarını kaydeden Rahmanovic, "İsrail'i destekleyen firmaları boykot ediyoruz. Umarım, Filistin'e göndermek üzere hatırı sayılır bir miktar para toplayabiliriz." diye konuştu.

Behram Bey Medresesi Müdür Yardımcısı Fuad Imsirovic de kermesten toplanacak paraları Filistin'e göndereceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

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