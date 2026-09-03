Tuzla Deri Sanayi\'de fabrikada yangın çıktı, patlama sesleri duyuluyor, ekipler seferber

(İSTANBUL) Tuzla Deri Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada sabah saatlerinde çıkan yangın İBB İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Edinilen bilgiye göre, Tuzla Deri Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada sabah saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İBB İtfaiye Dairesi ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, fabrikadan zaman zaman patlama sesi duyulduğu bildirildi.