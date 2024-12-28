Tuzla Gastronomi Günlükleri ile Lezzet Yolculuğu Başladı

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(İSTANBUL) - Tuzla Belediyesi ev sahipliğinde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Turizm'in öncülüğünde düzenlenen "Gastronomi Günlükleri: Tuzla" başladı. İstanbul'un zengin gastronomik mirasını keşfetmek ve şehrin çevre ilçelerindeki üretim ile mutfak kültürü arasındaki bağı yeniden anlamlandırmak için gerçekleştirilen etkinlik, iki gün sürecek.

Tuzla Sahil Tören Alanı'nda düzenlenen Gastronomi Günlükleri'nin açılışında, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, eşi Ayşegül Kılınç Bingöl ve sektörün önde gelen isimleri yer aldı. Katılımcılar, İstanbul'un dört bir yanından gelen lezzetler, yerel üreticiler, atölye çalışmaları, paneller ve söyleşilerle dolu bir gastronomi yolculuğuna çıktı. Etkinlikte ayrıca, geleneksel tariflerin yanı sıra sıfır atık mutfak felsefesi, yenilikçi kolektif üretim modelleri gibi sürdürülebilir gastronomi konuları masaya yatırıldı.

Yıl boyunca İstanbul'un farklı ilçelerinde sürecek yolculuk kapsamında Tuzla'da, "Sözlü Tarih: Rumelililer; Bir Kültürün Sofrada Kalan İzleri", "Doğallığın İzinde: Aydınlık Köyü Kara Mara Yoğurdu ve Geleneksel Üreticiler", "Sözlü Tarih: Manavlar ve Bir Kültürün Sofrada Kalan İzleri" gibi çeşitli panel ve söyleşiler düzenlendi.

Tuzla'nın gastronomik zenginlikleri keşfedildi

Başkan Bingöl, açılış konuşmasında Tuzla'nın medeniyetlere ev sahipliği yapan tarihi bir bölge olduğunu vurgulayarak, "Tuzla, İstanbul'un başladığı noktadır. Yüzyıllardır verimi, bereketi ve çalışkan insanlarıyla İstanbul'a ve ülkemize değer katmıştır. Şimdi, gastronomi turizmi ile de adından söz ettirecek bir şehir haline geliyor" dedi.

Başkan Bingöl, Tuzla'nın denizle iç içe olan kültürünün, özellikle balıkçılık geleneğinin gastronomiye yansıdığına dikkati çekerek, "Denizden sofraya uzanan bu lezzet yolculuğunda, Tuzla'nın balıkçılarının emekleriyle taze ve lezzetli deniz ürünleri sofralarımıza geliyor. Tuzla'nın bostanlarında yetişen patlıcan, bamya ve domatesin tadı ise başka hiçbir yerde yoktur" ifadelerini kullandı.

Gastronomi turizmi ile Tuzla'ya katkı sağlanacak

Bingöl, gastronomi turizmi ile Tuzla'nın gizli kalmış hazinelerini dünyaya duyurmayı ve yerel üreticilerin emeğine değer katmayı hedeflediklerini belirtti. Etkinliğin, Tuzla'nın gastronomik mirasını ve kültürel zenginliklerini daha geniş bir kitleye tanıtarak, ilçeyi hem ekonomik hem de kültürel anlamda güçlendireceğini söyledi. Bingöl, "Tuzla'mızı gastronomi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak, bu etkinliği geleneksel hale getirerek her yıl büyütmek istiyoruz" diye konuştu.

Etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Kültür Daire Başkanı Volkan Aslan, İBB Turizm Şube Müdürlüğü ve tüm paydaşlara teşekkür eden Eren Ali Bingöl, etkinliğe katılan ve katkı sağlayan herkese şükranlarını sundu.