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Teğmenin Atatürk Fotoğrafı Olayında Geçici Görevden Uzaklaştırma Kararı Alındı - Son Dakika
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Teğmenin Atatürk Fotoğrafı Olayında Geçici Görevden Uzaklaştırma Kararı Alındı

Milli Savunma Bakanlığı, Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda bir teğmenin Atatürk fotoğrafı takmak istememesi üzerine yaşanan olayla ilgili geçici görevden uzaklaştırma kararı alındığını açıkladı. Henüz nihai bir disiplin işlemi bulunmadığı belirtilirken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin disiplin temeline vurgu yapıldı.

Teğmenin Atatürk Fotoğrafı Olayında Geçici Görevden Uzaklaştırma Kararı Alındı
20.12.2023 - 12:02,
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Tuzla Piyade Okul Komutanlığında yaşanan olayla ilgili yapılan açıklamada, "Vuku bulan hadiseye ilişkin disipline aykırı her olay ve durumda olduğu gibi adli soruşturmaya ilave olarak derhal idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Tuzla Piyade Okul Komutanlığında yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkemize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde üstlenmiş olduğu tüm görevleri büyük bir azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirdiği belirtilen açıklamada, "Binlerce yıllık kötü bir geçmişe ve geleneğe sahip kahraman ordumuzun ve askerliğin temeli disiplin üzerine kurulmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu Madde 13'te belirtildiği üzere 'Disiplin: Kanunlara, nizamlara ve amirlere mutlak bir itaat ve astının ve üstünün hukukuna riayet demektir. Askerliğin temeli disiplindir.' Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askeri hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır" ifadelerine yer verildi.

"Piyade Okul Komutanlığında vuku bulan hadiseye ilişkin disipline aykırı her olay ve durumda olduğu gibi adli soruşturmaya ilave olarak derhal idari soruşturma başlatılmıştır" diye devam eden açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu ve ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, sonsuzluğa uğurlanışının 85. yılı dönümünde Piyade Okul Komutanlığında vuku bulan hadiseye ilişkin disipline aykırı her olay ve durumda olduğu gibi adli soruşturmaya ilave olarak derhal idari soruşturma başlatılmıştır. İlgili mevzuat çerçevesinde milli anma ve kutlama günleri, tören ve bayramlarda günün anlam ve önemine uygun şekilde davranmak disiplinin bir gereğidir. Mevzuata uygun davranmamak nasıl disiplinsizlik ise buna karşı görev yetki ve sorumluluğu dışında suç teşkil edecek nitelikte müdahale etmek ya da davranışta bulunmak da disiplinsizliktir. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu madde 29'daki 'Disiplinsizlik ve suç teşkil edecek bir fiili nedeniyle hakkında yapılan inceleme ve araştırmanın emniyetli ve sıhhatli olarak devam etmesi amacıyla görev başında kalmasında sakınca görülecek subay, astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş ve erler idari izinli sayılarak görevinden geçici olarak uzaklaştırabilir.' Amir hükmü uyarınca olaya sebep veren personel hakkında geçici görevden uzaklaştırma kararı alınmıştır. Bu olayla ilgili olarak kamuoyuna yansıtılan durumun aksine, henüz tesis edilmemiş nihai bir disiplin işlemi bulunmamaktadır. Yüksek disiplin kurulu süreci ve adli soruşturma tamamlayınca kadar bu konuyu farklı noktalara çekmek, eğer bilgisizlikten kaynaklanmıyorsa kamuoyunda olumsuz algı oluşturarak TSK'ya zarar verme amacı taşımaktadır" denildi. - ANKARA

Kaynak: DHA
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Milli Savunma Bakanlığı, Mustafa Kemal Atatürk, Piyade, Tuzla, TSK, Savunma, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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