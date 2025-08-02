TZOB Başkanı Bayraktar, Karabük'te yangın bölgesinde incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika
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TZOB Başkanı Bayraktar, Karabük'te yangın bölgesinde incelemelerde bulundu Açıklaması

TZOB Başkanı Bayraktar, Karabük\'te yangın bölgesinde incelemelerde bulundu Açıklaması
02.08.2025 17:24
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Ormanları korumak, yaşamı korumaktır.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Ormanları korumak, yaşamı korumaktır. Ormanlar yandığı zaman sadece ağaçlar yanmıyor, ne kadar canlı varsa hepsi ölüyor, gidiyor. Bu, zaman içerisinde ekolojik dengeyi de bozuyor." dedi.

Bayraktar, Karabük'te orman yangınından etkilenen köylerde incelemelerde bulundu.

Merkeze bağlı Kamış köyünün Aşağı Yaka Mahallesi'ni ziyaret eden Bayraktar, AA muhabirine, yangının boyutunu görme imkanlarının olduğunu söyledi.

Karabüklülere "geçmiş olsun" dileklerini ileten Bayraktar, yangında can kaybının olmamasının en büyük teselli olduğunu kaydetti.

Bayraktar, Türkiye'nin yıllardır orman yangınlarıyla mücadele ettiğine işaret ederek, "Geçen yıl yaklaşık 3 bin 700 yangın olayıyla karşı karşıya kaldık. Ama üzülerek ifade edeyim ki bu yılın yarısında geçen yıl yaşadığımız yangın afeti kadar afet yaşadık. Yangınlar sürekli artıyor. Bunun sebebi sıcaklık artıyor, iklim değişikliğine de bağlı." dedi.

Yangınlarda, diğer doğal afetlerde olduğu gibi milletin ferasetini gördüklerini belirten Bayraktar, vatandaşların ve tüm kamu kurumlarının seferber olduğunu vurguladı.

Bayraktar, orman yangını şehitlerine Allah'tan rahmet, yaralılara da "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, tüm kamu kurum çalışanlarına ve gönüllülere teşekkür etti.

Yangınların yüzde 6-7'sinin anızdan kaynaklandığını aktaran Bayraktar, "Bu konuda gerekli açıklamaları yapıyoruz, çiftçimizi uyarıyoruz, 'anız yakmayın' diyoruz. Ormanları korumak, yaşamı korumaktır. Ormanlar yandığı zaman sadece ağaçlar yanmıyor, ne kadar canlı varsa hepsi ölüyor, gidiyor. Bu, zaman içerisinde ekolojik dengeyi de bozuyor." diye konuştu.

"İnsanların bilinçli olması önemli"

Bayraktar, Türkiye'deki yangınların yüzde 89'unun insan kaynaklı olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"İnsanlarımızın bu konuda bilinçli olması fevkalade önemli. Gelirken baktım her yerde çöp var. Yoldan geçenler ağaçlık alanlara çöp bırakmış. Bıraktığımız her plastik, her cam şişe optik etkiyle, mercek etkisiyle yangına sebebiyet veriyor. Attığımız çöpler bile yangına sebebiyet veriyor. Bu yangınlar inşallah sona erer ama hiç zaman kaybetmeden bu yangınların önüne geçilebilmesi için hangi tedbirleri alacaksak, yani bunda insanlarımızın eğitimi de başta olmak üzere şimdiden çalışmaya başlamamız lazım. Kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, gönüllüler... Önümüzdeki yıllarda karşımıza çıkacak daha büyük yangınların önünü almak için şimdiden çalışmaya başlamamız lazım."

Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirten Bayraktar, "Burada ihtiyaç sahibi çiftçilerimiz var. Bunların raporları tutulmuş ama biz ne yapabiliriz onu görmeye geldik. Kendilerine de yardımcı olmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

Bayraktar, kamunun hızlı çalıştığını gördüğünü aktararak, "Bütün kamu kurumları burada. Devletin bütün kurumları burada, seferber olmuş durumda. Ama biz de Ankara'da bu çiftçilerimize, insanlarımıza, köylülerimize, kim yangından zarar görmüşse yardımların hızlı şekilde ulaşması için elimizden gelen gayreti göstermiş olacağız." dedi.

Daha sonra yangından etkilenen Kamış köyünün mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Bayraktar, talepleri dinledi.

Kaynak: AA

Şemsi Bayraktar, Doğal Afetler, Sivil Toplum, Türkiye, Güncel, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel TZOB Başkanı Bayraktar, Karabük'te yangın bölgesinde incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

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