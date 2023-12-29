 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TZOB Başkanı: ÇKS başvuru süresi 1 ay uzatılmalı - Son Dakika
Üye Girişi

TZOB Başkanı: ÇKS başvuru süresi 1 ay uzatılmalı

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2024 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının bitmesine kısa bir süre kaldığı için yoğunluk olduğunu belirterek, üreticilerin destek alabilmeleri için 2 Ocak'ta sona erecek başvuru süresinin 1 ay uzatılması gerektiğini söyledi. Bayraktar ayrıca, tarım Bağ-Kur primlerinin artması nedeniyle üreticilerin SGK primlerinin daha makul seviyeye çekilmesi gerektiğini ifade etti.

TZOB Başkanı: ÇKS başvuru süresi 1 ay uzatılmalı
29.12.2023 - 11:46,
Abone Ol

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2024 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının bitmesine kısa bir süre kaldığı için yoğunluk olduğunu belirterek, "Üreticilerimizin destek alabilmeleri için 2 Ocak'ta sona erecek başvuru süresinin 1 ay uzatılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, 1 Eylül 2023'te başlayan 2023-2024 tarımsal üretim dönemi ÇKS başvurularının, 2 Ocak 2024'te sona ereceğini anımsattı.

Ziraat odalarında kayıtlı olan, arazi beyanında ve ek belgelerinde değişiklik olmayan üreticilerin, ÇKS başvurularını e-devlet üzerinden yapabildiğini hatırlatan Bayraktar, ilgili belgelerinde değişiklik olan üreticilerin, Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerine şahsen başvuru yapmaları gerektiğini vurguladı.

Şemsi Bayraktar, daha önce tarımsal desteklerden faydalanamayan üreticilere yönelik düzenleme yapıldığına işaret ederek, "18 Kasım 2023'te ilgili yönetmelikte yapılan değişiklikle kayıt şartları düzenlenerek, miras ve intikal sorunları nedeniyle tarım yapılamayan arazilerin işlenerek kayıt altına alınmasının önü açıldı. Yine tarımsal faaliyetin devam ettiği ancak miras ve intikal sorunları nedeniyle ÇKS kaydının yapılamadığı ve desteğin ödenmediği arazilerin de kayıt altına alınması gerçekleştirildi. Bu değişiklikle yaklaşık 3 milyon hektar tarım alanının ÇKS'ye kaydedileceği öngörülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Arazilerin ve çiftçilerin kayıt işlemlerinin yoğun bir şekilde devam ettiğini aktaran Bayraktar, "2024 yılı ÇKS başvurularının bitmesine kısa bir süre kaldığı için bugünlerde yoğunluk daha da arttı. Ziraat odalarımız, kalan sürede ÇKS kayıtlarının tamamlanamayacağını söylüyor. Öngörülen 3 milyon hektar yeni tarım alanının kayıt altına alınabilmesi ve üreticilerimizin destek alabilmeleri için 2 Ocak'ta sonra erecek başvuru süresinin 1 ay uzatılması gerekiyor." görüşünü paylaştı.

"Üreticiler için SGK primleri daha makul seviyeye çekilmeli"

Bayraktar, açıklanan brüt asgari ücretle beraber üreticilerin tarım Bağ-Kur primlerinin yüzde 49 oranında arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çiftçiler için Bağ-Kur primleri 4 bin 628 liradan, 6 bin 900 lira 86 kuruşa, prim borcu olmayan çiftçilerimize verilen Hazine teşviki ile tarım Bağ-Kur primi 3 bin 957 lira 28 kuruştan, 5 bin 900 lira 74 kuruşa ulaştı. Tarım Bağ-Kur prim artışı üretici fiyat artışlarının üzerinde gerçekleşti. Artan prim tutarları nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı tarım Bağ-Kur sayısı her geçen yıl azalıyor. SGK verilerine göre 2021'de 1 milyon çiftçimiz kayıtlı iken, bu yıl 500 binin altına geriledi. Bu sayı daha da aşağıya düşecek ve tarımda kayıt dışılık artacaktır. Üreticiler için SGK primleri daha makul ve ödenebilir seviyeye çekilmeli, prim ödeme gün sayısı 15 güne indirilmelidir."

Diğer sigortalıların 7 bin 200 gün, yani 20 yıl prim ödemesi yaparak emekli olabildiğini, üreticilerin 9 bin gün, yani 25 yıl prim ödeyerek emekli olabildiğini vurgulayan Bayraktar, muafiyet belgesiyle gelirinin düşük olduğunu belgeleyerek prim ödemesini durduran çiftçilerin muafiyette geçen sürelerinin borçlandırılmasının sağlanması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Şemsi Bayraktar, Çiftçilik, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TZOB Başkanı: ÇKS başvuru süresi 1 ay uzatılmalı - Son Dakika


12:45
Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi
12:13
2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı 2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı
12:07
106 numaralı odada neler yaşandı? Balayından tabutta dönen genç çiftin son anları ortaya çıktı 106 numaralı odada neler yaşandı? Balayından tabutta dönen genç çiftin son anları ortaya çıktı
11:59
Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi
11:35
İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı
11:34
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
11:21
Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu
11:19
Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası

Son Dakika
12:45 Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi
12:13 2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı
12:07 106 numaralı odada neler yaşandı? Balayından tabutta dönen genç çiftin son anları ortaya çıktı
11:59 Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi
11:35 İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı
11:34 MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
11:21 Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu
11:19 Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası
11:17 BOTAŞ, doğal gaza ocakta zam yapmadı
11:06 Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş,10 yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 13:16:23. #1.12#
SON DAKİKA: TZOB Başkanı: ÇKS başvuru süresi 1 ay uzatılmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement