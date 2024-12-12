UAEA Başkanı'ndan Zaporijya'ya Dronlu Saldırıya Tepki - Son Dakika
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UAEA Başkanı'ndan Zaporijya'ya Dronlu Saldırıya Tepki

Grossi, Zaporijya'daki UAEA konvoyuna yapılan dron saldırısını kınadı ve inceleme yapılacağını duyurdu.

12.12.2024 18:47
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Tesisi'nde görevini tamamlayan Ajans misyonuna ait konvoyun dönüş yolunda dronla vurulmasına tepki gösterdi.

UAEA Yönetim Kurulu toplantısında konuşan Grossi, 10 Aralık'ta Zaporijya Nükleer Santrali'nde görevli Ajans çalışanlarını tesise bırakıp dönerken üzerinde açık şekilde UAEA yazan aracın "gezici mühimmat" adı verilen dronla vurulduğunu söyledi.

Grossi, toplantıda özellikle arka tarafı tamamen zarar gören aracın fotoğrafını da paylaşarak, araçta bulunan biri güvenlik görevlisi iki çalışanın yaralanmadığını ifade etti.

Bu olayın görünmez kaza olmadığına dikkati çeken Grossi, bu durumun Ajans tarafından inceleme altına alınacağını vurguladı.

Grossi, "Dün de söylediğim gibi, eğer nükleer tesislere saldırıda bulunmak yanlışsa, bu koşullar altında nükleer tesislerin güvenlik ve emniyetini sağlamak için çalışanların hedef alınması hususunda ne düşüneceğimizi siz tahayyül edin." ifadesini kullandı.

Bunun doğrudan bir saldırı olduğuna dikkati çeken Grossi, kesin bilgiye sahip olmadan saldırıyı kimin yaptığına işaret edilemeyeceğini söyledi.

Grossi, "Bunu her kim yapmışsa ne yaptığını kesinlikle biliyordu. Konvoyda 3 Ukrayna aracı, bir de UAEA aracı vardı ve bizim aracımız vuruldu. Bunun bize zarar verme ya da korkutma amacı taşıdığı açık." dedi.

Ajansın buradaki operasyonunu sonlandırmayacağını ve çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayan Grossi, daha önce de çeşitli zorluklarla karşı karşıya geldiklerini ancak bu seferkinin kaygı verici olduğunu dile getirdi.

Grossi, başta savaşan taraflar olmak üzere uluslararası topluma, Ajansın nükleer güvenliği sağlamak için yürüttüğü çalışmalarını desteklemeleri ve nükleer tesisleri tehlikeye atabilecek adımlardan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel UAEA Başkanı'ndan Zaporijya'ya Dronlu Saldırıya Tepki - Son Dakika

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