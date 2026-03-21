UAEA'dan İran'a İtidal Çağrısı

21.03.2026 14:57
UAEA, İran'daki Natanz Nükleer Tesisi'ne yönelik saldırıyı doğruladı ve nükleer kaza riski için itidal istedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), ABD ile İsrail'in saldırdığı İran'daki Natanz Nükleer Tesisi'nin hedef alındığını doğrulayarak, nükleer kaza riskinin önlenmesi için itidal çağrısında bulundu.

UAEA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, saldırıya uğrayan Natanz Nükleer Tesisi'ne ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İran'ın, Natanz Nükleer Tesisi'nin bugün saldırıya uğradığı konusunda UAEA'yı bilgilendirdiği aktarıldı.

Tesis dışı radyasyon seviyesinde bir artış bildirilmediği ifade edilen açıklamada, UAEA'nın konuyu incelediği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, nükleer kaza riskinin önlenmesi için askeri itidal çağrısı yaptı.

İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD ve İsrail'in, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri açısından kritik önem taşıyan Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezi'ne saldırı gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

İran Atom Enerjisi Kurumu, saldırılar sonucunda yapılan teknik incelemelere göre nükleer tesiste herhangi radyoaktif sızıntının meydana gelmediğini ve bölgede yaşayan halk için tehlike bulunmadığını açıklamıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı bugünkü haberinde, Natanz Nükleer Tesisi'ne yönelik hava saldırılarını ABD savaş uçaklarının yaptığı ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA

