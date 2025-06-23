UAEA'dan İran Nükleer Tesisleri için Acil Toplantı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu, İsrail'in ardından ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırması üzerine olağanüstü toplantı düzenledi.

Olağanüstü toplantıda açıklamalarda bulunan UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, diplomasi için hala bir yolun olduğunu, aksi takdirde şiddet ve yıkımın tahayyül edilemeyecek boyutlara ulaşabileceğini söyledi.

UAEA Başkanı Grossi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin 13 Haziran'da kendisine "İran'ın nükleer ekipman ve materyalleri korumak için özel tedbirler alacağını" belirttiği mektup gönderdiğini belirtti.

Grossi, mektuba yanıtında nükleer malzemelerin İran'da koruma altındaki tesisten başka bir yere transferinin ilgili anlaşmalar uyarınca Ajansa beyan edilmesi gerektiğini ilettiğini anlattı.

İran'ın UAEA ekiplerinin tesislere girmesine izin verebilmesi için "çatışmanın" durması gerekiyor

İran'ın, UAEA ekiplerinin durumu değerlendirmek üzere tesislere girmesine izin verebilmesi için "çatışmanın" durması gerektiğini dile getiren Grossi, Tahran'ın, nükleer maddelerini korumak için her türlü özel tedbiri yükümlülüklerine uyduğu takdirde alabileceğini kaydetti.

Grossi, UAEA dahil hiç kimsenin Fordo'daki nükleer tesisin yer altında kalan kısmında oluşan hasarı tam şekilde değerlendirebilecek durumda olmadığını yineleyerek, "(Saldırıda) Kullanılan patlayıcı yükü ve santrifüjlerin aşırı titreşime duyarlı yapısı hesaba katıldığında çok önemli bir hasarın meydana gelmiş olması beklenmektedir." dedi.

İran'ın her üç nükleer tesiste de tesis dışı radyasyon seviyelerinde herhangi bir artışın olmadığı bilgisini UAEA ile paylaştığını aktaran Grossi, diğer tesislerde ise henüz herhangi bir değişiklik bulunmadığını ifade etti.

Grossi, UAEA müfettişlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli düzenlemelerin yapıldığını dile getirerek, bu konudaki çalışmalarından dolayı İranlı makamlara teşekkür etti.????