UAEA: İran'da Nükleer Tesislerde Hasar Yok

(ANKARA) - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, ABD ile İsrail'in saldırı düzenlediği İran'daki nükleer tesislerin hedef alındığına dair bir bulgu bulunmadığını, bölgesel radyasyon izleme ağının devrede olduğunu ve İran'a komşu ülkelerde olağan seviyelerin üzerinde bir radyasyon artışı saptanmadığını bildirdi.

Grossi, UAEA Yönetim Kurulunun, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin Viyana'da yapılan olağanüstü toplantısının açılışında konuştu.

Ajansın gelişmeleri "yüksek alarm seviyesinde" izlediğini, bölgesel radyasyon izleme ağının devrede olduğunu ve İran'a komşu ülkelerde olağan seviyelerin üzerinde bir radyasyon artışı saptanmadığını bildiren Grossi, Ajansın elindeki mevcut bilgiler doğrultusunda İran'daki nükleer tesislerin hedef alındığına dair bir bulgu da bulunmadığını söyledi.

Başkan Grossi, "Bu aşamada, Buşehr Nükleer Santrali, Tahran Araştırma Reaktörü ya da diğer nükleer yakıt döngüsü tesislerinin vurulduğuna veya hasar gördüğüne dair bir göstergemiz yoktur" diye konuştu.

İran nükleer düzenleyici makamlarıyla iletişimin henüz yeniden kurulamadığını kaydeden Grossi, "bu hayati iletişim kanalının en kısa sürede yeniden tesis edilmesini umduklarını" dile getirdi.

Bölge genelinde nükleer risk uyarısı

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, askeri saldırıların yalnızca İran'ı değil, nükleer altyapıya sahip çok sayıda bölge ülkesini etkilediğini vurguladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde 4 nükleer reaktörün faal olduğunu, Ürdün ve Suriye'de araştırma reaktörleri bulunduğunu, Bahreyn, Irak, Kuveyt, Umman, Katar ve Suudi Arabistan'ın da saldırılardan etkilendiğini söyleyen Grossi, "Bu durum, nükleer güvenlik açısından tehditleri artırmaktadır. Tüm askeri operasyonlarda azami itidal çağrısında bulunuyoruz. Nükleer tesislere yönelik silahlı saldırılar asla gerçekleşmemelidir. Böyle bir durum, saldırıya uğrayan ülkenin sınırlarını aşabilecek ağır radyolojik sonuçlara yol açabilir" uyarısını yaptı.

UAEA Başkanı, İran'ın nükleer silah edinmeyeceğine dair uzun vadeli güvence sağlanmasının ve küresel nükleer silahsızlanma rejiminin korunmasının yalnızca diplomasiyle mümkün olduğunu söyledi.

"Radyolojik sızıntı ihtimalini dışlayamayız"

Grossi, mevcut tablonun son derece kaygı ve endişe verici olduğunu belirterek, "Büyükşehirler kadar geniş alanların tahliyesini gerektirebilecek ciddi sonuçlar doğurabilecek bir radyolojik sızıntı ihtimalini dışlayamayız" dedi.

UAEA'nın üye ülkelerle yakın temas halinde olduğunu vurgulayan Grossi, Ajansın nükleer güvenliğe yönelik herhangi bir ihlale "derhal müdahaleye hazır" olduğunu aktardı.