UAEA: İran'da Nükleer Tesislerde Hasar Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

UAEA: İran'da Nükleer Tesislerde Hasar Yok

02.03.2026 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Grossi, ABD ve İsrail'in saldırılarına dair nükleer hedef bulgusunun olmadığını açıkladı.

(ANKARA) - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, ABD ile İsrail'in saldırı düzenlediği İran'daki nükleer tesislerin hedef alındığına dair bir bulgu bulunmadığını, bölgesel radyasyon izleme ağının devrede olduğunu ve İran'a komşu ülkelerde olağan seviyelerin üzerinde bir radyasyon artışı saptanmadığını bildirdi.

Grossi, UAEA Yönetim Kurulunun, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin Viyana'da yapılan olağanüstü toplantısının açılışında konuştu.

Ajansın gelişmeleri "yüksek alarm seviyesinde" izlediğini, bölgesel radyasyon izleme ağının devrede olduğunu ve İran'a komşu ülkelerde olağan seviyelerin üzerinde bir radyasyon artışı saptanmadığını bildiren Grossi, Ajansın elindeki mevcut bilgiler doğrultusunda İran'daki nükleer tesislerin hedef alındığına dair bir bulgu da bulunmadığını söyledi.

Başkan Grossi, "Bu aşamada, Buşehr Nükleer Santrali, Tahran Araştırma Reaktörü ya da diğer nükleer yakıt döngüsü tesislerinin vurulduğuna veya hasar gördüğüne dair bir göstergemiz yoktur" diye konuştu.

İran nükleer düzenleyici makamlarıyla iletişimin henüz yeniden kurulamadığını kaydeden Grossi, "bu hayati iletişim kanalının en kısa sürede yeniden tesis edilmesini umduklarını" dile getirdi.

Bölge genelinde nükleer risk uyarısı

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, askeri saldırıların yalnızca İran'ı değil, nükleer altyapıya sahip çok sayıda bölge ülkesini etkilediğini vurguladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde 4 nükleer reaktörün faal olduğunu, Ürdün ve Suriye'de araştırma reaktörleri bulunduğunu, Bahreyn, Irak, Kuveyt, Umman, Katar ve Suudi Arabistan'ın da saldırılardan etkilendiğini söyleyen Grossi, "Bu durum, nükleer güvenlik açısından tehditleri artırmaktadır. Tüm askeri operasyonlarda azami itidal çağrısında bulunuyoruz. Nükleer tesislere yönelik silahlı saldırılar asla gerçekleşmemelidir. Böyle bir durum, saldırıya uğrayan ülkenin sınırlarını aşabilecek ağır radyolojik sonuçlara yol açabilir" uyarısını yaptı.

UAEA Başkanı, İran'ın nükleer silah edinmeyeceğine dair uzun vadeli güvence sağlanmasının ve küresel nükleer silahsızlanma rejiminin korunmasının yalnızca diplomasiyle mümkün olduğunu söyledi.

"Radyolojik sızıntı ihtimalini dışlayamayız"

Grossi, mevcut tablonun son derece kaygı ve endişe verici olduğunu belirterek, "Büyükşehirler kadar geniş alanların tahliyesini gerektirebilecek ciddi sonuçlar doğurabilecek bir radyolojik sızıntı ihtimalini dışlayamayız" dedi.

UAEA'nın üye ülkelerle yakın temas halinde olduğunu vurgulayan Grossi, Ajansın nükleer güvenliğe yönelik herhangi bir ihlale "derhal müdahaleye hazır" olduğunu aktardı.

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Güvenlik, Güncel, İsrail, Çevre, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel UAEA: İran'da Nükleer Tesislerde Hasar Yok - Son Dakika

Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur’an-ı Kerim okundu Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur'an-ı Kerim okundu
İran’dan Türkiye’ye kitlesel göç iddialarına İçişleri Bakanı Çiftçi’den yanıt İran'dan Türkiye'ye kitlesel göç iddialarına İçişleri Bakanı Çiftçi'den yanıt
Saldırı öncesi İran’da milyonlarca kişiye aynı mesaj gitti Hem de namaz uygulamasına Saldırı öncesi İran'da milyonlarca kişiye aynı mesaj gitti! Hem de namaz uygulamasına
İran neden ABD’yi vurmuyor Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu İran neden ABD'yi vurmuyor? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu
Hasan Şaş, Galatasaray’ın 3 yıldızını hedef aldı Hasan Şaş, Galatasaray'ın 3 yıldızını hedef aldı
İran, Abu Dabi’de Fransız askeri üssünü vurdu İran, Abu Dabi'de Fransız askeri üssünü vurdu

13:34
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu’nun akıbeti meçhul
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul
13:29
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı
13:28
Lisede dehşet Öğrenci, 2 öğretmen ve arkadaşını bıçakladı
Lisede dehşet! Öğrenci, 2 öğretmen ve arkadaşını bıçakladı
12:54
“Türkiye’deki ABD üssü vuruldu“ iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama
"Türkiye'deki ABD üssü vuruldu" iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama
12:50
Korkulan oldu Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor
Korkulan oldu! Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor
12:50
ABD-İsrail, İran’da nükleer tesisi vurdu
ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 13:58:40. #.0.5#
SON DAKİKA: UAEA: İran'da Nükleer Tesislerde Hasar Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.