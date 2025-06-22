UAEA: İran'da Radyasyon Artışı Yok

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine gece düzenlediği saldırıların ardından Fordo dahil tesis dışı radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış olmadığını bildirdi.

Ajansın X hesabından yapılan açıklamada, "Fordo dahil İran'daki üç tesise düzenlenen saldırıların ardından UAEA, şu ana kadar tesis dışı radyasyon seviyelerinde bir artış bildirilmediğini teyit etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, daha fazla bilgi edinildikçe İran'daki durumla ilgili UAEA tarafından daha ileri değerlendirmelerin yapılacağı belirtildi.

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, "İran'daki acil durum kapsamında UAEA Yönetim Kurulu, yarın olağanüstü toplantı düzenleyecek." bilgisini paylaştı.