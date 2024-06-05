UAEA Yönetim Kurulu, İran'ın Ajansla işbirliği yapmadığı eleştirisini kabul etti - Son Dakika
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UAEA Yönetim Kurulu, İran'ın Ajansla işbirliği yapmadığı eleştirisini kabul etti

UAEA Yönetim Kurulu, İran\'ın Ajansla işbirliği yapmadığı eleştirisini kabul etti

Viyana'da devam eden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu'nda, İran'ın Ajansla işbirliği yapmadığı eleştirisinin yer aldığı karar önerisi kabul edildi. Kararda, İran'ın Ajansla yeterince işbirliği yapmadığına ve UAEA Başkanı'nın eleştiri ve kaygılarının yer aldığı açıklamalarına değinildi. İran'a, Ortak Mutabakat maddelerine uyulması ve denetleme faaliyetlerine izin verilmesi çağrısında bulunuldu.

05.06.2024 22:23
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Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu'nda " İran'ın Ajansla işbirliği yapmadığı eleştirisinin yer aldığı karar önerisi" kabul edildi.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mikhail Ulyanov, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, iki gündür süren UAEA Yönetim Kurulu'nda İran karşıtı karar önerisinin 20 oyla geçtiğini duyurdu.

Ulyanov, 3 Avrupa ülkesi tarafından sunulan karara ilişkin oylamada 20 evet, 12 çekimser ve 2 hayır oyunun kullanıldığını bildirdi.

İran'ın Ajansla yeterince işbirliği yapmadığına ve UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin bu ülkeye yönelik eleştiri ve kaygılarının yer aldığı açıklamalarına değinilen kararda, Tahran yönetiminin Ajansla işbirliği yapması çağrısında bulunuldu.

Kararda İran ve UAEA arasında Mart 2023'te varılan "Ortak Mutabakat"ta yer alan maddelere ivedilikle uyulması, Ajansın bu ülkedeki doğrulama ve denetleme faaliyetleri için gönderdiği deneyimli müfettişlerin çalışmalarına izin verilmesi istendi.

Kararda, İran'ın Güvenlik Denetimi Anlaşması, EK Protokol ve Kod 3.1 isimli düzenlemeler doğrultusunda gerekli adımları atması ve bu ülkedeki iki tesiste tespit edilen uranyum parçacıklarına ilişkin de teknik açıdan güvenilir izahatta bulunması talep edildi.

Ajansın İran'ın nükleer faaliyetlerini doğrulama ve denetleme hususunda yaşadığı sorunlar nedeniyle bu ülkenin nükleer programının tamamen barışçıl olduğuna dair güvence vermediğine işaret edilen kararda, Tahran yönetimine nükleer tesislere tam erişim, doğrulama ve denetleme hususunda yaşanan ciddi sorunları çözmesi çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA

Viyana, İran, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UAEA Yönetim Kurulu, İran'ın Ajansla işbirliği yapmadığı eleştirisini kabul etti - Son Dakika

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